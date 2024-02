Thalí García escapa de 'LCDLF' y explica a Telemundo sus motivos: "Quería una certeza"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y reconocida influencer, Thalí García, acaba de dar de que hablar y causar polémica, debido a que se escapó de La Casa de los Famosos sin dar ningún aviso y dejando impactados a todos sus compañeros, por lo que poco después explicó a Telemundo los verdaderos motivos detrás de esta tan polémica decisión, señalando que ella "quería tener una certeza".

Hace tres semanas que se estrenó el famoso reality show, que se transmite las 24 horas del día, viendo a varias celebridades convivir, hacer retos y buscar ganar, sin embargo, la principal primicia son los roces que se generan entre los integrantes, siendo precisamente Thalí una de las figuras más importantes que día con día dio de que hablar ante los pleitos tan virales que ha tenido con la mayoría de los integrantes, como Maripily Rivera.

Pero, al parecer todos esas peleas, el estar encerrada y sin tener contacto de nadie fuera de esa casa, la hicieron estallar y abandonó por decisión propia el lugar. Según lo narrado por Lupillo Rivera, su colega más cercano, destacó que cuando estaban acomodando la ropa ella solo caminó y de la nada pateó la puerta para poder abrirla y se fue, por lo que él no pudo hacer nada aunque le gritó que se detuviera.

Pocas horas después, la exintegrante de Acapulco Shore se presentó en la gala que se realizó la noche del pasado miércoles 14 de febrero, y en esta declaró que ella se sentía muy abrumada, que no sentía que estaba avanzando y ella quería una certeza de saber que estaba haciendo las cosas, que no estaba feliz y siempre estaba demasiado tensa, que incluso sus propios compañeros le decían eso.

De la misma manera, destacó que tenía muchos sentimientos encontrados, pues ahora que estaba afuera, quiere regresar y terminar, a lo que le recordaron que no podía, motivo por el que señaló que todo fue en un momento muy cañón de incertidumbre en que sentía que nadie la conocía, que no estaba siendo ella misma y que ya no podía más, pero aclaró que no se sentía arrepentida, sino que cree que todo fue muy al calor del momento.

Fuente: Tribuna del Yaqui