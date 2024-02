Esta famosa exestrella infantil sale en defensa de Belinda ante polémicas con Christian Nodal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El regreso de Belinda a la música con Cactus ha generado revuelo, no solo por su esperado lanzamiento sino por las revelaciones sobre su relación pasada con Christian Nodal. En esta nueva canción, la cantante expone que no fue tratada adecuadamente por el cantante de regional mexicano, avivando la controversia que rodea a esta expareja. Lo que ha sorprendido aún más es la defensa inesperada de Martín Ricca, excompañero de Belinda en telenovelas infantiles de Televisa.

La canción Cactus ha mantenido a Belinda en el centro de la atención, revelando detalles de su experiencia en la relación con Christian Nodal. Los ex compañeros de Belinda en el mundo de las telenovelas no han permanecido indiferentes ante esta situación, y Martín Ricca, en particular, ha salido a respaldar a la cantante.

Durante una conferencia de prensa sobre la nueva serie de presentaciones 2000’s X Siempre, donde participan diversas exestrellas infantiles de Televisa, Martín Ricca fue cuestionado sobre la situación actual de Belinda. Aunque evitó ahondar en detalles específicos sobre la relación entre Belinda y Nodal, manifestó su posición en contra de cualquier acto de violencia, destacando que desconoce los pormenores del conflicto.

"Desconozco ese tema, pero totalmente la violencia en general… una canción cada quien la puede interpretar…yo le deseo lo mejor, la queremos", expresó Martín Ricca

El argentino prefirió no entrar en polémicas pero dejó claro su rechazo a cualquier forma de violencia, mostrando así su apoyo a Belinda. En cuanto a la posibilidad de que Belinda se una a la gira 2000’s X Siempre junto con otros ex compañeros, Martín Ricca se mostró positivo y expresó sus buenos deseos para la cantante. Recordó la época en la que compartieron escenario en la telenovela Amigos X Siempre y expresó su deseo de trabajar nuevamente juntos en el futuro.

Por otro lado, la canción Cactus ha dejado en claro la narrativa de Belinda respecto a su relación con Nodal. Además de las letras que sugieren maltrato por parte del cantante de regional mexicano, el videoclip sorprendió al presentar a Belinda con un vestido de novia enlodado, simbolizando los tatuajes compartidos que ambos tenían y luego eliminaron.

La defensa de Martín Ricca resalta la solidaridad entre ex compañeros de Televisa, demostrando que, a pesar del paso del tiempo, la conexión y el apoyo entre ellos siguen vigentes. Mientras la polémica continúa, la atención se centra en cómo evolucionará esta situación y si más personalidades del medio se pronunciarán al respecto.

