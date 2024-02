'Bomba' en Telemundo: Thalí ya tendría reemplazo en 'LCDLF' y sería ex de ¿Lupillo Rivera?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Todo parece indicar que en Telemundo muy pronto podría caer tremenda 'bomba', debido a que se ha revelado que después de que la reconocida influencer y estrella de realitys, Thalí García, decidió abandonar La Casa de los Famosos, ahora ya tendría un reemplazo para el 'Team Tierra', lo cual sería algo muy polémico para ellos pues sería la exnovia ¿de Lupillo Rivera?

Como se sabe, Thalí impactó a Telemundo de la noche a la mañana, pues de forma inesperada se escapó del reality show, afirmando que los motivos que la llevaron a ello era que dentro de su propio cuarto que la hicieron sentirse muy sola, además de afirmar que quería tener una certeza, ya que sentía que estaba dejando de ser ella misma preocupada de que estuviera haciendo las cosas mal y fue un momento de tanta ansiedad que no pudo controlar.

Aunque se suponía que poco después presentarían a su reemplazo, la verdad es que no ha llegado, sin embargo, a través de la cuenta de X, antes Twitter, de La Comadrita, acaba de afirmar que al fin han encontrado a este reemplazo y este podría traer mucho drama: "Me cuentan que productores de Telemundo han contactado a la chilena Fran Undurraga (Ex de Clovis Nienow), ¿será que entra a la casa en el lugar que dejó Thalí? Ella es chica reality".

Según los informes que dieron los seguidores de la mencionada red social, Fran ha estado en realitys muy importantes en Telemundo y en Chile, como el de Resistiré, Doble Tentación y Tierra Brava, sin embargo, La Comadrita dejó en claro que no era segura su entrada, dado a que tal vez podría haber llegado a los foros por otra circunstancia: "Así es que podría ser una opción, o simplemente está contemplada para un próximo reality de Telemundo. #LCDLF4".

Finalmente, una de las seguidoras expresó que posiblemente el reemplazo de la exparticipante de Acapulco Shore no sería nadie más que ella misma, puesto a que mencionó en un comentario: "Comadrita yo creo que entrara Thalí otra vez por qué desde ayer no la he visto en sus historias de Instagram", además de dejar de aparecer en las galas, siendo que había estado muy activa en ambas desde su salida.

Fuente: Tribuna del Yaqui