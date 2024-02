Shock en Televisa: Gomita envía atrevido mensaje a Cristian Castro tras ruptura con Mariela

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta la famosa y reconocida presentadora, Araceli Ordaz, conocida como Gomita, recientemente acaba de dejar en completo shock a los espectadores de Televisa, puesto a que en una reciente entrevista no tuvo reparo alguno al momento de enviar un atrevido mensaje al famoso y reconocido cantante, Cristian Castro, después de la tan polémica ruptura con su ahora expareja, Mariela Sánchez.

Como se sabe, después de tantos rumores de separación, el intérprete de Azul y No Hace Falta confirmó que su relación con Mariela acabó, asegurando que no es por lo que se dice: "Se terminó la historia… La verdad que es difícil, difícil situación esta de ser cantante (…) No, no (ella no manejaba las cuentas) ella es una chica muy buena y la verdad que todo fue muy tranquilo, simplemente no se pudo más. Lamentablemente lo hablamos y todo bien".

Ante este tema tan polémico, cuando la prensa de TV Azteca y otros medios de comunicación se toparon con la joven, le cuestionaron al respecto, a lo que ella lamentó la situación: "Sí sentí feo que hayan terminado, porque aparte se veían muy bien, ella está súper guapa, a él lo veíamos más activo en redes sociales, que eso está súper bonito. Yo sí decía, 'qué padre que ya está con una chava que lo está trayendo de nuevo a las redes sociales', porque realmente eso es lo que mantiene nuestra carrera ahora activa".

Gomita y Cristian en El Hotel VIP. Internet

En cuanto a que podría decir sobre la separación, la exintegrante de El Hotel VIP, donde conoció y convivió con Castro, afirmó que no iba a decir nada porque no sabe nada, y ella no quiere ni juzgar o señalar a alguien cuando en realidad solo ellos tienen la verdad del detrás de su decisión: "No sabemos el contexto, no sabemos también qué pudo haber pasado ella, o qué está pasando él, no puedo juzgar, no puedo opinar sobre eso porque pues cada quién cuenta como le va en la feria, lo que están pasando, sus emociones pueden ser diferentes"

Finalmente y en tono de broma le mandó a decir al hijo de Verónica Castro "Que me busque, yo lo consuelo", riendo y negando que sea cierto, que ella lo tiene en un alta estima porque lo conoció y sabe que "es buena persona, pero a lo mejor también tiene de repente sus desbalances, como todos", cerrando con otro chiste para aligerar el ambiente: "Le diría que ojalá regrese con ella, que sean muy felices, y si no, no es que yo sea un reemplazo, pero estaría padre, ¿no?".

Fuente: Tribuna del Yaqui