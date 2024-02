Kimberly de 'Las Perdidas' pelea con su esposo en vivo por culpa de 'Gomita'; así responde

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta la famosa y polémica influencer de las redes sociales, Kimberly 'La Más Preciosa', se encuentra dando de que hablar, debido a que en un en vivo de Instagram esta exhibió una nueva fuerte pelea con su esposo, Oscar Barajas, culpando de esta a la famosa presentadora y estrella de TV, 'Gomita', a lo cual esta decidió salir a darle una contundente respuesta al respecto.

Como se sabe, Kimberly es una influencer muy polémica que ha dado mucho de que hablar desde antes de casarse con Barajas precisamente por sus altibajos tan públicos, en los cuales se han peleado con fuerza, supuestamente se han engañado y demás, pero en esta ocasión una celebridad de Televisa se ha visto en vuelta en uno de esos percances, pues la acusan de ser la causante de su nuevo enfrentamiento.

Esto debido a que Kimberly durante un en vivo comenzó a discutir con Oscar por estar viendo un video de Aracely Ordaz, señalando que se la quería cog... al igual que a otra mujer: "A ver préstamelo, es que Óscar está mirando un video cuando sabe, yo estoy en mi en vivo, sí te la quieres cog... dile mándale mensaje, no mam..., estoy platicando, ni me dejas tragar. Óscar está obsesionado con Gomita, hermanas".

Ante esto, Oscar comenzó a discutir alegando que estaba inventando, a lo que ella afirma que no, que solo dice verdades y él sabía como era ella antes de casarse, tras lo que aconsejó a todos que es mejor conocer al novio antes de casarse, pues luego le pasa como a ella: "No es que me divorcie, el matrimonio no es un juego. Ahorita fue un arranque, pero yo venía a divertirme, estoy casada, pero no ando faltándole el respeto a ninguna otra persona".

Por otro lado, la exintegrante de El Hotel VIP decidió no quedarse callada y respondió tajantemente que solo saludó al esposo de Kimberly por cortesía, pero que nada que ver con lo que estaba diciendo: "No sé qué pasó, yo quedé, como la cabr... se enojó porque el Oscar entró a un en vivo mío y lo saludé: 'Dije: 'Ay, saludos Oscar'... Ya no le voy a marcar, si no me contesta ha de estar ocupadita, bien pesada bebé".

Gomita responde a Kimberly. Instagram @gomitaoficial123

