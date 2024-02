¿Cómo conciliar el sueño fácilmente? Un médico revela un método sencillo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tumbada en tu cama, contemplas el techo, esperando caer en los brazos de Morfeo. Sin embargo, no pasa nada. Ya sea escuchando ASMR, ruido blanco o incluso golpecitos cerebrales, siempre permanecerás despierto. Si crees que eres el único en esta situación, piénsalo de nuevo.

Según un médico, una técnica podría ayudarte a conciliar el sueño. En la red social TikTok, el doctor habla sobre la respiración por frecuencia de resonancia. Este tipo de ejercicio de respiración es similar a la coherencia cardíaca, una práctica de respiración que ayuda a controlar la respiración para regular la ansiedad y el estrés.

El especialista acostumbra a compartir consejos para mantenerse saludable con sus 2.2 millones de suscriptores en las redes sociales. En un vídeo visto publicado en la red social china, el doctor explica que esto implica ralentizar la respiración e inhalar y exhalar a medida que se avanza contando hasta cinco. Según el especialista, esto ralentiza tu respiración a un ritmo de unas seis respiraciones por minuto y aumentará la variabilidad de tu frecuencia cardíaca. Para el experto, ese control de la respiración activará tu sistema nervioso parasimpático, lo que te ayudará a conciliar el sueño y mejorará la calidad de tu sueño.

Pero los beneficios de esta técnica de respiración no terminan ahí. De hecho, incluso hay investigaciones que muestran que practicar la 'respiración de frecuencia resonante' puede reducir la ansiedad y mejorar el rendimiento cognitivo. En resumen, estos son los pasos para seguir el método de respiración especializado: respira para vaciar tus pulmones, inhala contando hasta cinco, exhala contando hasta cinco, repite durante aproximadamente un minuto.

No es la primera vez que se proponen métodos de respiración para ayudar a conciliar el sueño o ayudar a combatir el estrés y la ansiedad. En particular, podemos pensar en la 'respiración de caja'. Pero ten cuidado, si no te sientes cómodo no fuerces y vuelve a respirar de forma natural.