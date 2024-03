Thalí García denuncia a Telemundo: Acusa de abuso de poder y exhibe secretos; la drogarían

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa influencer y actriz, Thalí García, acaba de emplear sus redes sociales para hacer una denuncia contra Telemundo, después de haber trabajo por más de 13 años con ellos, dando un extenso mensaje en el que los acusa de abuso de poder, de dañar su imagen con intención solo por el rating, además de exhibir sus oscuros secretos, como que supuestamente la habrían drogado en La Casa de los Famosos.

Como se sabe, García el pasado 14 de febrero decidió patear la puerta de la suite principal para salir de la casa en la que estaba aislada y salir corriendo tras un ataque de ansiedad, lo que muchos afirmaron fue a causa de su esposo, Felipe Aguilar Dulcé, ya que ella aparentemente estaba comenzando un romance con su compañero, Lupillo Rivera, sin embargo, tras su salida ha seguido mostrando un apoyo total al 'Team Tierra' y hasta fue para gritarles que siguieran unidos, que eran los fuertes.

Pero, tal parece que ese detalle destapó la batalla contra la televisora, pues García a través de su cuenta de Instagram acaba de informar que Telemundo le mandó una demanda por haber ido a gritarles su apoyo, aún cuando Leslie Gallardo y Christian Estrada hicieron lo mismo y sin recibir represalias, por lo que la sonorense dijo que ya no iba a callar más ni tampoco iba a tolerar más abusos, como el hecho de que desde un primer momento ella entró a la casa solo porque despidieron injustificadamente a su esposo y como matrimonio en apuros acordaron que aceptar la oferta.

Lamentablemente, García declaró que su salida fue así porque le estaban proponiendo un formato que mancharía su imagen y cuando se negó pidiendo salir, la drogaron: "El médico que tienen adentro te medica, te sugiere anseolíticos, te entregan medicamentos sin siquiera abrirlos enfrente de ti. Hubo un día, que estoy segura que me drogaron. Que les dije que no me quería tomar una pastilla, que yo conocía la otra pastilla, hicieron que me la tomara, y de repente yo veía doble en el cuarto con Lupillo, suite donde vivía encerrada".

Lupe me dijo '¿quieres que te ayude a vomitar?' y yo le dije 'no, no, tranquilo, yo voy a ir al baño, voy a estar bien'. ¡Bendito Dios yo compartía esa suite con un hombre de verdad, con un caballero! Pero, ¿les parece correcto?".

Pero eso no fue todo, pues Thalí señaló que en Telemundo no es la primera vez que la quieren dejar mal, dado a que destacó que en el reality Los 50 Más Famosos su pelea con Manelyk González fue planeada y ellos le insistieron para que aceptara entrar, solo para generar contenido, destacando que ella hubiera preferido no entrar porque no le convenía el trato, pero por agradecimiento decidió entrar y cumplir con el formato que le dieron, mismo que manchó su imagen, por lo que ahora no quería repetir el proceso en la casa.

Ante esto, la exparticipante de Acapulco Shore destacó que ya no iba a permitir más de sus abusos, por lo que externó tiene un abogado muy bueno que ya ha ganado un par de demandas contra la televisora antes mencionada y va a llegar hasta las últimas consecuencias: "Quieren seguir destruyendo y jodiendo a mi familia, ¿y qué creen? ¡No se los voy a permitir! Todo está libreteado en las galas. Todos los panelistas tienen un in-ear. ¿Con qué cara me van a decir hoy que cancelan mi contrato y que ya no me pagan el jueves?".

Fuente: Tribuna del Yaqui