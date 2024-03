"Es un narcisista, violentador": Gomita, ahogada en llanto, denuncia a su padre por agresión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Recientemente la famosa infliencer y presentadora de TV, Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita, acaba de presentarse ante la prensa para hablar sobre la situación con su padre, Alfredo Ordaz Barajas, por lo que ahogada en llanto ha confesado que volvió a denunciarlo por agresiones físicas en su contra, declarando de manera contundente que para ella "es un narcisista, violentador".

Fue el pasado martes 12 de marzo que la exintegrante de Sabadazo se presentó en la Fiscalía General de Justicia (FGJ) para levantar una nueva denuncia en contra de su padre, en donde conmovida quiso hablar con la prensa, primeramente para expresar su agradecimiento: "Gracias a todos, muchas gracias, gracias por venir le decía al abogado Carlos Mata que es quien me está apoyando y a su esposa la licenciada Sulma, a mi abogado, a la nueva agencia que me va a apoyar, yo pensé que no iban a venir".

Tras esto, declaró que decidió acudir a México para interponer una nueva denuncia, pues en Hidalgo pese a tener sentencia, aún no ha sido encarcelado: "Yo sé que han salido muchos chismes míos y todos ustedes me han apoyado, neta les agradezco mucho. Hoy estoy aquí alzando de nuevo la voz ésta es la segunda denuncia que le pongo a mi papá, vine a ponerla en la Ciudad de México porque son los hechos que pasaron aquí en Ciudad de México, otros pasaron en Hidalgo, allá el tiene su sentencia de 4 años, 9 meses, no lo han metido preso, ha metido él sus amparos".

La exparticipante de El Hotel VIP, destacó que ella quería alzar la voz y no quedarse callada nunca más: "El día de hoy vengo aquí de nuevo, una vez más, a alzar la voz no sólo por mí, si no por mi mamá, por todo lo que sufrió, por todo lo que vivió, muchos me han atacado porque mi mamá no ha hablado y a mi mamá créanme que le cuesta y a mí también porque es mi papá, pero no voy a permitir que de nuevo un narcisista, un manipulador, un violentador como lo es él esté afuera".

De igual forma, quiso dejar en claro que dejaran de verla como la chica de Instagram que se operó o una mujer de la farándula: "No solamente soy un ejemplo de una chica que solamente se opera, soy un ejemplo de una chica que no se calla y defiende a su familia y a pesar de que me han atacado que yo he destruido a mi familia por hablar, no es cierto, lo que hice fue enseñarle a mi mamá lo que es el amor propio y eso es lo que quiero demostrarle a todas mis seguidoras".

De la misma manera, la exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy pidió a todas que valoren esta valentía de enfrentar a su padre por violencia, y que tomaran su ejemplo para no dejarse jamás: "Esto no es un circo, porque si hoy estoy aquí con vida es porque tuve la valentía de defenderme porque si no, no estuviera ni yo, ni mi mamá vivas aquí paradas denunciando, eso quiero dejarle de mensaje a mis seguidoras, a todas las personas que no me siguen y me conocen por esto: 'no se queden calladas', porque un día las van a silenciar, por favor no deben dejar que las ciegue el amor".

Muchas veces ese amor no es lindo y bonito, es un amor que no nos enseñaron que merecemos, a veces tenemos codependencia emocional, no sabemos que lo estamos viviendo pero es una realidad, mujeres no se queden calladas, no sólo el 8 de marzo, es todos los días", concluyó.

