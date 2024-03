"'¿Cómo te atreves?'": Drake Bell se enfrentó a los defensores de su abusador en la corte

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - El actor y músico Drake Bell ha compartido públicamente, por primera vez, detalles sobre su experiencia de abuso sexual infantil perpetrado por Brian Peck, un actor y entrenador de diálogo que fue condenado en 2004 por crímenes similares y registrado como delincuente sexual.

En la docuserie de Investigation Discovery Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV, Bell relató cómo enfrentó a varias celebridades que aparecieron en apoyo de Peck durante su juicio por abuso sexual infantil en 2004. Incluidos en este grupo estaban los actores de Boy Meets World, Will Friedle y Rider Strong, así como otras figuras notables como James Marsden y Taran Killam, entre otros.

Bell describió el momento impactante en el tribunal cuando se enfrentó a aquellos que públicamente respaldaban a Peck, recordando el dolor de ver caras conocidas en el lado de la sala de audiencias que apoyaban al acusado.

A pesar de la sorpresa inicial y el dolor, Bell confrontó valientemente a quienes mostraban su apoyo a Peck, expresando su incredulidad ante su actitud y recordándoles el sufrimiento y trauma que él y otras víctimas habían experimentado a manos de Peck.

La docuserie también revela cartas de apoyo enviadas al juez en nombre de Peck, escritas por varias personalidades de la industria del entretenimiento, incluyendo a actores y productores como Alan Thicke, Joanna Kerns, James Marsden y Taran Killam, entre otros. Estas cartas elogiaban a Peck y expresaban incredulidad sobre las acusaciones en su contra.

Sin embargo, en medio de estas muestras de apoyo, algunos actores como Will Friedle y Rider Strong, quienes anteriormente habían considerado a Peck como amigo, expresaron su arrepentimiento y vergüenza por haber respaldado a Peck, reconociendo el dolor de las víctimas y su error al apoyar a un abusador.

El caso de Brian Peck y las revelaciones de Drake Bell resaltan la importancia de abordar el abuso sexual infantil en la industria del entretenimiento y la necesidad de creer y apoyar a las víctimas. La docuserie Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV arroja luz sobre el oscuro ambiente que prevalecía en algunos programas infantiles y destaca la importancia de crear un entorno seguro para los niños y jóvenes en la industria del entretenimiento.

Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV se transmite en Investigation Discovery y ofrece una visión reveladora sobre los desafíos y abusos que algunos jóvenes actores enfrentaron en la industria televisiva durante la década de 1990 y principios de la década de 2000.

Fuente: Tribuna