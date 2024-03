"Todo eso es una mentira": Laura Bozzo defiende a Telemundo y destroza a Thalí García

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa presentadora de TV de origen peruano, Laura Bozzo, recientemente decidió sacar las garras y dar zarpazos al salir en defensa de Telemundo después de que la famosa influencer y actriz mexicana, Thalí García, declarara que la habían drogado y amenazado, por lo que no dudo en destrozarla y asegurar que debería de recapacitar y rectificar lo que dijo, puesto a que ella sabe que "todo es una mentira" y no permitiría que se hicieran difamaciones.

Como se sabe, el pasado 12 de marzo, García declaró en un en vivo de su cuenta de Instagram que demandaría a Telemundo por atropello labora, afirmando que la drogaron en La Casa de los Famosos: "El médico que tienen adentro te medica, te sugiere anseolíticos, te entregan medicamentos sin siquiera abrirlos enfrente de ti. Hubo un día, que estoy segura que me drogaron. Que les dije que no me quería tomar una pastilla, que yo conocía la otra pastilla, hicieron que me la tomara, y de repente yo veía doble en el cuarto con Lupillo, suite donde vivía encerrada".

Pero eso no fue todo, pues aseguró que todos sus realitys ya tienen un guion, destacando que en Los 50 Más Famosos así sucedió y sus peleas con Manelyk González fueron planeadas, incluso que los panelistas están contratados, dejando muy en claro esto: "Quieren seguir destruyendo y jodiendo a mi familia, ¿y qué creen? ¡No se los voy a permitir! Todo está libreteado en las galas. Todos los panelistas tienen un in-ear. ¿Con qué cara me van a decir hoy que cancelan mi contrato y que ya no me pagan el jueves?".

Ante este hecho, la famosa expresentadora de Laura En América, salió en defensa de la televisora y aseguró que ella no iba a permitir que se les difame: "La mentira no se vale y lo que tú has hecho @thaligarcia es un horror. Sabes que te defendí cuando te escapaste pero nunca aceptaré que se manche un show que me cambió la vida. Espero rectifiques tus declaraciones que sabes no son ciertas @telemundo @omarfernandez31".

Finalmente, señaló que a ella jamás le dieron algo que no fuera recetado por un médico certificado, expresando a Thalí que recapacite y diga la verdad: "Para que te den una pastillita tiene que ser recetada por tu médico. ¿Thali, te volviste loca? ¿Que te secuestraron, que te robaron? Tu sabes que todo eso es mentira y yo puedo ser testigo de que todo eso es mentira. A mi jamás me dijeron que hacer y eso lo juro por mis hijas".

Fuente: Tribuna del Yaqui