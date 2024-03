Cuidado Thalí García: Mhoni Vidente hace terrible predicción de su pleito con Telemundo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Todo parece indicar que la querida presentadora de TV y muy famosa actriz de melodramas, Thalí García, recientemente recibió la advertencia de que debe tener cuidado con su proceso legal, puesto a que la famosa y reconocida pitonista nacionalizada mexicana, Mhoni Vidente, acaba de hacer una terrible predicción para la exparticipante de Los 50 Más Famosos ante su pleito con Telemundo.

Como se sabe, García desde hace varios días que se encuentra robando titulares, pues a través de su cuenta de Instagram realizó un en vivo en el que denunció a Telemundo de atropello laboral e incluso sacó varios secretos oscuros al sol, como el hecho de que presuntamente la drogaron en La Casa de los Famosos: "Hubo un día, que estoy segura que me drogaron. Que les dije que no me quería tomar una pastilla, que yo conocía la otra pastilla, hicieron que me la tomara, y de repente yo veía doble en el cuarto con Lupillo Rivera, suite donde vivía encerrada"

Tal como se esperaba, dichas declaraciones causaron gran revuelo en el mundo del espectáculo, recibiendo el apoyo de varias celebridades, como Niurka Marcos, ataques de otras, como Laura Bozzo, y ahora la contundente advertencia de la reconocida pitonista, la cual declaró que aunque ganará en el trato, perderá personalmente: "La Thalí ya va corriendo para divorciarse, porque el hombre ya no le tiene confianza porque vive de ella…. (Telemundo) Ya no la quieren".

Ante este hecho, la exintegrante del programa Hoy fue muy contundente al destacar que la exactriz de El Señor de los Cielos no miente y "hay algo turbio en Telemundo", destacando que sí han habido maltratos de diferentes clases, además de asegurar que la psicóloga del reality show sería la que los incitaría a pelearse: "Los estimulaba a pelearse y que lo primero que le dijeron (a Thalí) fue 'Tú te vas a pelear con Maripily'. O sea muy montado todo. Ahí está perdiendo mucho Telemundo".

Finalmente, la reconocida astrologa quiso dejar en claro que así como le ha advertido a García que va a terminar muy mal a nivel personal con todo esto, también le ha advertido a la televisora antes mencionada que despida a Sandra Smester si quiere algo de paz, señalando que aparentemente ella sería la de los problemas: "Llegó a Telemundo y que de la ching... todo. Muy mal, problemas para Telemundo".

A partir del minuto 12.

Fuente: Tribuna del Yaqui