Thalí García: Ella es la Sonorense que acusa a Telemundo de drogarla y amenazarla en 'LCDLF'

Ciudad de México.- Tras tantos días en la polémica te presentamos un poco de la historia sobre quién es la querida y muy famosa actriz, Thalí García, la mujer originaria de Sonora que actualmente se encuentra en un enfrentamiento con Telemundo, pues los acusa de haberla drogado, además de haberla amenazado a ella y su esposo, durante su destacada participación dentro de La Casa de los Famosos México, afirmando que podría llegar hasta las últimas consecuencias.

Como se sabe, a través de un en vivo en su cuenta de Instagram, que se hizo viral en minutos, García denunció atropello laboral por parte de la mencionada empresa, señalando que ella entró al reality show por necesidad y casi obligada por ellos, afirmando que dentro de esta la drogaron: "Te entregan medicamentos sin siquiera abrirlos enfrente de ti. Hubo un día, que estoy segura que me drogaron. Que les dije que no me quería tomar una pastilla, que yo conocía la otra pastilla, hicieron que me la tomara, y de repente yo veía doble en el cuarto con Lupillo, suite donde vivía encerrada".

¿Cuál es la historia de Thalí García?

Pero, antes de todo este escándalo, García, quién nació un 14 de marzo de 1990, por lo que ya cuenta con 34 años de edad, en la ciudad de Hermosillo, ubicado en el estado de Sonora, debutó en la televisión de la mano de TV Azteca, siendo apenas una joven adolescente, en High School Musical: La Selección, lo cual la llevó a ser una de las aspirantes para convertirse en una de las protagonistas de la versión mexicana del famoso musical juvenil en Disney Channel, tras su arrasador éxito con la versión con Zac Efron y Vanessa Hudgens.

Aunque no obtuvo el papel principal, esto impulsó a que la joven Thalí se mudara a la Ciudad de México para seguir su carrera como actriz, teniendo sus primeras apariciones ante la pantalla como presentadora del programa Nickers, y en el año del 2013 como parte del elenco de la serie 11:11: En Mi Cuadra Nada Cuadra, transmitida por Nickelodeon, siendo nominada a os Kids Choice Awards México en la categoría de Actriz Favorita por su magnifica interpretación del personaje de 'Sandra Jiménez'

Poco a poco la querida actriz fue avanzando en su carrera hasta que llegó a Telemundo, en donde formó parte de exitosos melodramas, como Reina de Corazones, Silvana Sin Lana, Las Buchonas, y muchas otras más. Pero sin duda, su papel como 'Berenice "Bere" Ahumada Estévez', dentro de la serie de El Señor de los Cielos, fue lo que la catapultó a la fama internacional, manteniéndose en este desde el 2018 hasta el 2023.

Thalí García. Internet

Los dos últimos programas en los que ha participado precisamente se cerró en el mencionado año, pues en el 2023 estuvo en el reality show Los 50 Más Famosos, siendo la onceava eliminada, mientras que de La Casa de los Famosos fue descalificada después de que ella decidió patear la puerta y escaparse, y aunque todo parecía marchar con normalidad, tras gritarle su apoyo al 'Team Tierra', como hacen muchos fans, los altos mandos le enviaron una demanda por esto, siendo el detonante para que estallara y expusiera varios de sus oscuros secretos.

Cabe mencionar que personalmente no se le conoce mucho, pues ha mantenido detalles de su vida privada lo más lejos del ojo público, sin embargo, es de conocimiento público que tiene varios años casa con el famoso productor colombiano, Felipe Aguilar, del cual señala que sufrió despido injustificado de la empresa y con el que tiene un hijo llamado Andrés.

Fuente: Tribuna del Yaqui