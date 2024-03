"Una increíble telenovela": Conductora de 'LCDLF' esto dice de acusaciones de Thalí García

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y reconocida presentadora, Jimena Gallegos, que es la actual conductora de La Casa de los Famosos junto a Nacho Lozano, recientemente a través de sus redes sociales finalmente ha dado su postura ante las graves acusaciones de atropello laboral y abuso de poder en contra de Telemundo, por parte de la famosa actriz, Thalí García, declarando que es mejor fijarse en la "increíble telenovela" que es el reality.

Como se sabe, el pasado 12 de marzo, García declaró en un en vivo de su cuenta de Instagram que demandaría a Telemundo por atropello laboral, afirmando que: "Hubo un día, que estoy segura que me drogaron. Que les dije que no me quería tomar una pastilla, que yo conocía la otra pastilla, hicieron que me la tomara, y de repente yo veía doble en el cuarto con Lupillo Rivera, suite donde vivía encerrada", señalando que agradece que el cantante fuera un caballero en todo momento o quién sabe que hubiera pasado.

Ante este hecho, los altos mandos de la empresa decidieron darle una contundente respuesta a la situación, sin afirmar o negar nada de lo dicho, y simplemente prometieron revisar el caso de la actriz del Señor de los Cielos: "La seguridad de nuestro talento y la integridad de nuestros programas es siempre nuestra prioridad principal. Tomamos las alegaciones sobre nuestros programas con mucha seriedad y actualmente estamos indagando sobre los comentarios hechos por Thalí García".

Y tal parece que el talento de la televisora no podría poder tocar el mencionado tema, pues Jimena como respuesta a la polémica fue que no quería tocar más el tema al respecto, afirmando que no era por la empresa, sino porque ella prefiera hablar de los habitantes, como Clovis Nienow: "Seguramente hay muchos foros en donde lo pueden platicar y muchos lives, en este les pido por favor que no. No es que esté prohibido es que simplemente no es un tema que quisiera yo tocar porque además no es un tema que está dentro de la casa".

Finalmente reiteró el agradecimiento que tiene ante el público que cada día los ve, siendo ese precisamente el motivo de que ella haga esos lives día con día, y así dar más detalles de lo que sucede al interior: "Aquí hablamos porque somos fans de La casa de los famosos de quienes están adentro y de todo lo que pasa adentro, que es una increíble telenovela de la vida real y es siempre en lo que nos enfocamos acá".

