Fallece Grant Page, actor de 'Mad Max', en trágico accidente; se estrelló contra un árbol

Nueva Gales, Australia.- De nueva cuenta en Hollywood se han vestido de un lamentable luto, pues se acaba de informar el fallecimiento del reconocido actor, Grant Page, reconocido por haber actuado en el filme Mad Max, el cual por desgracia perdió la vida en un trágico accidente de auto, con el cual mientras que iba conduciendo hacía su hogar en Australia, tristemente se estrelló contra un árbol.

Fue hace un par de minutos a través de un informe del Daily Mail Australia, que se informó que el reconocido actor murió casi de manera instantánea el pasado jueves 14 de marzo mientras que conducía su automóvil cerca de su casa en Kendall, en la costa norte de Nueva Gales del Sur, Australia, sufrió un accidente, siendo su propio hijo, Leroy Page, quién confirmó la tan lamentable noticia, pidiendo comprensión en este momento.

Ante este hecho, Leroy explicó que su padre perdió el control del auto y se terminó por estampar en contra de un árbol de la región, lo cual fue avisado de inmediato, contando con la presencia de la policía y de los paramédicos en cuestión de minutos, situación que desgraciadamente no sirvió de nada, ya que el salvar la vida del reconocido actor no fue posible y a sus 85 años de edad perdió la vida a causa de sus lesiones.

Grant nació en 1939 y pocos años después en el cine, siendo uno de los pioneros en la época del cine de la edad de oro en Australia, sobresaliendo con su participación en reconocidos filmes entra las décadas de 1970 y 1980, tales como The Man from Hong Kong y la primer entrega de Mad Max, siendo Three Thousand Years of Longing y la secuela de Mad Max: Furiosa, su última participación producciones cinematográficas.

Cabe mencionar que a través de la red social de X, anteriormente conocida como Twitter, tales como la usuaria, Flor de Santiago (@jamesflowerfilm), se despidieron de este con un emotivo mensaje en el que destacaron su admiración: "Descansa en paz, Grant Page, quien pudo disfrutar de una larga vida décadas después de escapar por poco de la muerte en la pantalla muchas veces. Compre el aspecto maravilloso".

