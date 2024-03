Golpe a 'LCDLF': Internauta afirma que al igual que Thalí García, Telemundo lo amenazó

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta la producción de La Casa de los Famosos ha recibido otro duro golpe mediático, debido a que un internauta acaba de emplear sus redes sociales para afirmar que hubo alguien de Telemundo que lo amenazó para que no hablara más de ello en sus cuentas, al igual que sucedió con la famosa y reconocida actriz, Thalí García, pero asegura que no les hará caso y seguirá libre.

Como se sabe, desde hace casi una semana que la reconocida actriz de El Señor de los Cielos, declaró que la empresa le envió una demanda para que dejara de enviarle carros en apoyo a los del 'Team Tierra', por lo que decidió salir a exponer sus oscuros secretos y el atropello laboral que le han hecho vivir a lo largo de los años, incluso afirmando que la drogaron al interior del reality show para mantenerla calmada.

Y ahora, tras varios días de este escándalo, un usuario que se especializa en dar spoilers e informes sobre lo que se planea en el programa, declaró que la llegada de las nuevas, como Geraldine Bazán y Serrath, fue por motivo de que quieren que hagan alianza con Cristina Porta para desestabilizar al Cuarto Tierra y que saquen al menos a uno y no solamente los de 'Fuagua' estén perdiendo integrantes.

Pero esto fue precisamente lo que llamó la atención de los altos mandos y por eso es que supuestamente lo habrían amenazado: "El día de ayer no hubo tweets aquí porque recibí amenazas por revelar todo lo que se tenían armado para seguir favoreciendo a Cristina Porta en #LCDLF4 verdades descubiertas. NO ME VOY A CALLAR el 90% del público ODIA a Cristina y los fraudes. #FueraCristinaPorta".

Cabe mencionar que hasta el momento, la televisora que cuenta con Sandra Smester como su actual vicepresidenta de contenido y distribución, no se ha pronunciado respecto a esta acusación por parte del usuario de la red social, pero con el tema de García ya han dejado muy en claro que se encuentran en un proceso de analizar las acusaciones que ha realizado en contra de ellos, por lo que se espera que pronto se hable al respecto.

Fuente: Tribuna del Yaqui