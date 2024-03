En pleno concierto, Karol G participa en revelación de género de fans: “¡Es una bichota!”

Comparta este artículo

Santo Domingo, República Dominicana.- La noche del pasado viernes, 15 de marzo, Karol G, llevó su espectáculo, Mañana será bonito tour, al Estadio Olímpico Félix Sánchez, en Santo Domingo, República Dominicana, donde se vivieron grandes emociones, puesto la famosa colombiana cantó varios de sus más grandes éxitos; sin embargo, uno de los pasajes más enternecedores (e inesperados de la noche) ocurrió cuando la intérprete de la música urbana participó en una revelación de género.

Como muchos saben, las revelaciones de género se ha convertido en todo un evento en la vida de los futuros padres, quienes en los últimos años han fundado una nueva tradición en el embarazo y ésta es radica en realizar una fiesta en la se reúnen amigos y familiares, para que, en determinado momento, se revele el sexo del bebé. Bajo este contexto, una pareja decidió hacer las cosas de la manera más espectacular posible con todo y Karol G incluida.

Resulta ser que, todo ocurrió cuando la cantante detuvo el concierto para interactuar con el público y leer las cartulinas que sus fans suelen llevar; es entonces que pudo apreciar una en particular en la que le pedían que revelara el género de su bebé: “Queremos saber si es bichota o bichote”, ante esto, Karol no pudo ocultar su emoción, por lo que rápidamente acepto; es entonces que le acercan una bazuca de celebración.

Karol G participa en la revelación de género del bebé de sus fans

Créditos: Internet

La intérprete toma la bazuca y cuestiona a la pareja sobre qué les gustaría tener, a lo que ellos responden que “lo que sea”, es entonces que Karol se acomoda el micrófono y procede a hacer la cuenta regresiva; al hacer estallar el objeto comienzan a salir varios papeles brillantes, de los cuales no se alcanza a apreciar el color; después de unos breves segundos de observarlos, la colombiana grita: ¡Es una bichota!”.

Karol no quiso dejar las cosas hasta ahí, puesto decidió bajar del escenario para abrazar a la futura madre, mientras que al padre le lanzó una advertencia: “Usted pórtese bien como papá, que ser mamá no es fácil”, dijo la cantante. Tras ello, la famosa subió al escenario y continuó el concierto. Como era de esperarse el momento no pasó por desapercibido para los fans, quienes elogiaron a la famosa por su actitud humilde y amable ante sus seguidores.

Fuentes: Tribuna