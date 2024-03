¿No la tolera? Sofía Castro revela el por qué no invitó a Paulina Peña a su boda con Pablo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta la famosa y reconocida joven actriz de melodramas, Sofía Castro, tuvo que hablar ante la prensa sobre sus presuntas riñas con su exhermanastra, la joven empresaria, Paulina Peña, pues después de que esta dijera que no recibió invitación por parte de la feliz pareja, así que la mayor de las hijas de 'La Gaviota', no tuvo más remedio que confirmar que no invitó a la boda a su media hermana, explicando el porqué detrás defecto, acaso no la tolera?

Como se sabe, Angélica Rivera, madre de Sofía, y Enrique Peña Nieto, expresidente de México y padre de Paulina, por más de seis años estuvieron casados, por lo que ambas jóvenes pasaron gran parte de su adolescencia como hermanas, sin embargo, durante y tras el final del matrimonio de la actriz y el exmandatario, se ha rumorado que entre ambas jóvenes siempre hubo una fuerte enemistad y no se toleraban.

Motivo por el cual ahora que la hija de Rivera y José Alberto 'El Güero' Castro, No, todavía no (recibo la invitación). Yo creo que porque estaba fuera (del país), pero vamos a esperar

Pues es que cómo va a haber invitación si todavía no hay fecha, entonces cuando haya fecha ya mis invitados recibirán la invitación Esa noticia ya es como del año 2010, así que ¿en qué año estamos? 2024

No tengo vestido, no tengo fecha, no tengo nada. Todavía no lo tengo, ya lo escogí, ya lo vi, ya todo, pero todavía hay muchas pruebas, todo depende de la fecha. Organizar una boda no es de un día para otro y menos escoger el vestido de tus sueños, los vestidos te los entregan 15 días antes de la boda

