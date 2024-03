Además de Kate Middleton y el Rey Carlos ¿Qué otros miembros de la realeza han tenido cáncer?

Inglaterra.- La revelación del diagnóstico de cáncer del rey Carlos III ha generado un interés renovado en la historia de la realeza y su lucha contra esta enfermedad. Hace algunos momentos, de igual forma, Kate Middleton, esposa del Príncipe William reapareció en público después de cientos de especulaciones confirmando que ella también padece de esta terrible enfermedad.

A lo largo de los años, varios miembros de la nobleza europea han enfrentado el cáncer, demostrando que esta enfermedad no discrimina en función del estatus social. Uno de los casos más notorios es el del segundo marqués de Milford Haven, George Mountbatten, quien padeció cáncer de hueso y falleció a la temprana edad de 45 años. Su historia sirve como recordatorio de la fragilidad de la salud, incluso para aquellos en posiciones de poder.

La reina Victoria, una figura emblemática en la historia británica, también experimentó la tragedia del cáncer en su familia. Dos de sus nueve hijos murieron a causa de esta enfermedad: la princesa Victoria, afectada por el cáncer de mama, y Alfredo, duque de Sajonia-Coburgo y Gotha, quien luchó contra el cáncer de garganta.

El impacto del cáncer también se ha sentido en generaciones más recientes de la familia real británica. El rey Jorge VI, padre de la actual reina Isabel II, sufrió cáncer de pulmón debido a su adicción al tabaco. Su historia subraya los riesgos asociados con el hábito de fumar y ofrece una lección sobre los peligros de la salud incluso para aquellos en las más altas esferas del poder.

En el caso del rey Carlos III, su reciente diagnóstico de cáncer de próstata ha llevado a un ajuste en sus responsabilidades reales. Mientras se somete a tratamiento, su hijo mayor, el príncipe William, asumirá un papel más prominente en los asuntos de la monarquía. A pesar de los desafíos de salud, el palacio de Buckingham ha afirmado que el rey se mantiene optimista y comprometido con su recuperación.

Por otro lado, la devastadora noticia del diagnóstico en Kate Middleton ha causado revuelo en todo el mundo, no solo en lo político, sino también en los círculos de la farándula donde la duquesa es muy querida. Middlelton confirmó el padecimiento a través de un mensaje:

La cirugía fue exitosa. Sin embargo, las pruebas posteriores a la operación encontraron que había cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora me encuentro en las primeras etapas de ese tratamiento