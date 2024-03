Team Shakira: Ozuna suelta duro comentario en contra de Gerard Piqué y hunde a Clara Chía

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso y muy reconocido reggaetonero, Ozuna, acaba de dejar muy en claro que él es team Shakira, pues después de que la querida y exitosa cantante colombiana lanzara su nuevo álbum, Las Mujeres Ya No Lloran, su colega puertorriqueño empleó sus redes sociales para exponer su apoyo al soltar un duro comentario en contra del polémico y criticado exfutbolista, Gerard Piqué, y de paso hundir a Clara Chía.

Como se sabe, hace casi dos años que la famosa intérprete de temas como Te Felicito y la Music Session Vol. 53 al lado del productor musical, Bizarrap, anunció que lamentablemente su relación con el famoso exfutbolista español llegó a su final tras 12 años juntos y dos hijos en común, Milán y Sasha, y aunque al inicio no dijeron el por qué, poco después la colombiana confirmó que fue debido a una infidelidad con la actual pareja de este.

Esta situación dejó completamente devastada a la barranquillera, la cual decidió sanar de la forma que mejor sabe, tomando lápiz y papel, comenzando con un proceso creativo del que salieron varios de los temas más populares del 2022 hasta este 2024, tal como lo fue el tema Monotonía, que cantó a dueto con Ozuna, en el cual expresa que es la monotonía algo que habría tenido mucho que ver con esta inesperada separación que causó gran indignación.

Ozuna con Shakira en Monotonía. Internet

Y ahora, tras el estreno mundial del álbum antes mencionado, del cual forma parte dicho tema, el famoso intérprete de Caramelo, no tuvo reparos al momento de mostrar su apoyo a la 'Loba', y a través de su cuenta de Instagram compartió una fotografía al lado de la cantante colombiana en el evento del lanzamiento y escribió un mensaje en el que deja en claro que para él Clara no vale la pena como Shakira y que no entiende como el futbolista pudo serle infiel: "Yo no sé qué estaba pensando #Pique. Mira está Diosaaaaa, una reina muy bella @shakira. FELICIDADES MI SHAK".

Ante este hecho, en la red social los millones de fans no pudieron evitar reaccionar y aplaudirle al 'Negrito de Ojos Claros' al decir lo que todos piensan: "Lo mismo que pensó Anuel AA cuando engaño a Karol G", "El verdadero no soy tímido ni a palo", "Ozuna no conoce indirectas, tira claro y ya", "El verdadero el que tenga miedo a morir que no nazca" y "El mundo entero se pregunta lo mismo, pero la realidad es que ella está mucho mejor sin él".

Ozuna destroza a Piqué. Instagram @ozuna

Fuente: Tribuna del Yaqui