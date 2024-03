Elton John: Estos son algunos datos curiosos del ícono de la música por su cumpleaños 77

Comparta este artículo

El 25 de marzo es una fecha especial para los amantes de la música y los seguidores del legendario Elton John, ya que hoy celebra sus 77 años de vida. Con una carrera que abarca décadas y un legado que ha marcado la industria del entretenimiento, el excéntrico músico británico es mucho más que una figura icónica: es un símbolo de innovación y autenticidad que ha inspirado a generaciones enteras. Para conmemorar este día tan significativo, exploramos cinco datos curiosos sobre la vida y carrera de Elton John que quizás no conocías.

El origen del nombre

Detrás del nombre artístico Elton John se esconde una historia poco conocida. En realidad, el músico nació como Reginald Kenneth Dwight. Sin embargo, al iniciar su carrera en la música pop, decidió adoptar un nombre más memorable y distintivo, creando así la identidad artística que lo acompañaría a lo largo de su trayectoria.

El maestro de los premios

Elton John ha alcanzado un estatus único en la industria del entretenimiento al convertirse en uno de los pocos artistas en lograr el codiciado EGOT. Este selecto grupo incluye a aquellos que han ganado un premio Emmy, un Grammy, un Oscar y un Tony. Con una lista impresionante de galardones, que incluyen reconocimientos por su música y su contribución al cine, Elton John ha dejado una huella imborrable en la historia del entretenimiento.

El estilo extravagante

Reconocido por sus trajes llenos de brillos y excentricidades en el escenario, Elton John siempre ha disfrutado explorando el mundo de la moda y el vestuario. Desde sus primeros años de carrera, el músico sorprendió al público con disfraces extravagantes que iban desde plumas hasta luces estrafalarias, convirtiéndose en un ícono de la moda y la originalidad en la industria musical.

La apuesta con John Lennon

La amistad entre Elton John y John Lennon trascendió la música y dio lugar a anécdotas memorables. En 1974, los dos músicos hicieron una apuesta: Elton afirmaba que la canción Whatever Gets You Through The Night de Lennon llegaría al número uno en la lista Billboard. Cuando esto sucedió, Lennon cumplió su promesa y se unió a Elton en el escenario del Madison Square Garden para interpretar tres canciones juntos, en un momento histórico para la música.

La amistad con Freddie Mercury

Elton John y Freddie Mercury, el icónico líder de Queen, compartieron una amistad cercana y duradera. En su libro Love is the cure: On Life, Loss and the end of AIDS, Elton John revela la profunda conexión que tenía con Mercury y el impacto que tuvo en su vida. Después de la muerte de Mercury, Elton recibió un conmovedor regalo póstumo: un cuadro de su amigo con una dedicatoria que reflejaba su complicidad y cariño mutuo.

En el día de su cumpleaños, recordamos y celebramos la vida y el legado de Elton John, un verdadero gigante de la música cuyo impacto perdurará por generaciones. Su creatividad, su pasión y su autenticidad continúan inspirando a millones de personas en todo el mundo, recordándonos que el arte tiene el poder de trascender el tiempo y el espacio.

