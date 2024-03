Frankie Muniz, estrella de 'Malcolm in the Middle', revela que no permitirá que su hijo sea estrella infantil

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - Frankie Muniz, conocido por su papel como Malcolm en la exitosa serie Malcolm in the Middle, ha compartido su firme decisión de no permitir que su hijo siga sus pasos y se convierta en una estrella infantil. El actor de 38 años, quien recientemente se convirtió en padre de Mauz, de tres años, con su esposa Paige Price en 2021, explicó su postura en una entrevista con Pedestrian TV.

Muniz enfatizó que, a pesar de su experiencia mayormente positiva como actor infantil, es consciente de los desafíos y peligros que enfrentan los niños en la industria del entretenimiento. "Nunca dejaría que mi hijo entrara en el negocio", afirmó Muniz. "Conozco a mucha gente, amigos que estaban cerca de mí, que tuvieron experiencias increíblemente negativas. Es un mundo feo en general".

Frankie Muniz

Estas declaraciones de Muniz llegan en medio del revuelo causado por la serie documental Quiet On Set: The Dark Side of Kids, donde otros actores como Drake Bell han compartido experiencias de abuso y acoso en la industria del entretenimiento.

Bell, quien se identificó como una víctima de abuso sexual infantil en el documental, detalló cómo el entrenador de diálogo Brian Peck lo agredió sexualmente cuando tenía 13 o 14 años. La serie también arrojó luz sobre prácticas cuestionables y comportamiento inapropiado en los sets de grabación de programas de televisión.

Por otro lado, Muniz también compartió su entusiasmo por el posible reboot de Malcolm in the Middle. Aunque no confirmó detalles, mencionó que las conversaciones sobre el reinicio están en marcha y que el elenco original está interesado en regresar.

La serie original, que se transmitió de 2000 a 2006, sigue siendo muy querida por los fanáticos hasta el día de hoy. Muniz expresó su sorpresa por el continuo interés en el programa después de casi dos décadas desde su finalización.

El actor reflexionó sobre la posibilidad de explorar el mundo de Malcolm in the Middle con los personajes ahora adultos, y aseguró que cualquier reinicio se realizaría con el objetivo de mantener el legado del programa original.

Fuente: Tribuna