Adiós Televisa: Tras 70 años al aire e incurable enfermedad, actor confirma retiro en 'Hoy'

Ciudad de México.- Después de haber estado alrededor de 70 años al aire y en una entrevista confesar una incurable enfermedad, el querido y reconocido actor de melodramas, Eric del Castillo, en una entrevista en exclusiva para el programa Hoy acaba de confesar que va a decirle de forma momentánea adiós a Televisa, pues destacó que merece un descanso, así que confirmó que se retirará por un tiempo lo de las novelas.

Como se sabe, Castillo comenzó su carrera actoral en el año de 1954 en el teatro, siendo Réquiem Para Una Monja, en 1957, cuando obtuvo su primer papel relevante, tras lo que en 1959 debutó en el cine con el filme La Marca del Gavilán, tras lo que en la empresa San Ángel tuvo su primer papel en el año de 1962 con el melodrama La Herencia, siguiendo en grandes éxitos, como Soy Tu Dueña.

Pero, no todo ha sido miel sobre hojuelas en su vida, pues a sus 88 años, Eric ha presentado problemas de salud que le afectan en su trabajo, pues él mismo ha confesado que padece de un mal incurable en la vista, pero que toma vitaminas para ralentizar el avance y así lo maneja con su actual proyecto, Vivir de Amor: "A pesar del problema que tengo visual, no puedo leer, pero me aprendo las cosas oyéndolas, además me apoyo de la maravilla del apuntador electrónico, además entender tu personaje, ese es un don, saber interpretar".

Y ahora, a un año de haberse sincerado de este hecho, el padre de la reconocida y polémica actriz, Kate del Castillo, en una entrevista para el matutino de la empresa San Ángel volvió a recalcar que esta enfermedad se encuentra bajo control y pese a que tiene muy poca visibilidad, la realidad es que si se lo leen y con un ensayo para practicar las acciones es suficiente para aprenderse su parte, demostrando su gran talento y experiencia.

Pero, a 70 años de trayectoria, del Castillo reveló a reporteros del programa producido por Andrea Rodríguez, que va a retirarse de los melodramas, de las series y las películas, sin embargo, no de manera permanente, sino como parte de un tiempo fuera de un año, destacando que este descanso lo quiere pasar viajando al lado de su esposa para pasar más tiempo juntos y también con sus hijas que tanto adora.

