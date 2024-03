Filtran que Laura Zapata tendría amorío lésbico con esta actriz de Televisa; esto dijo ella

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un polémico periodista de espectáculos acaba de dar de que hablar, pues filtró amorío lésbico entre la reconocida cantante y muy querida actriz de melodramas, Laura Zapata, con una muy reconocida y famosa actriz de Televisa, que destacó en melodramas importantes, además de otro con una de las cantantes brasileñas más exitosas en todo el mundo, pese a que esta negó todo.

Como se sabe, la polémica actriz y presentadora, Yolanda Andrade, recientemente explotó contra Zapata, afirmando que si ella quería exponer secretos de Thalía debería mejor empezar con los suyos y afirmó que en secreto tuvo romance con dos mujeres: "Ya me acordé de un detalle, bueno fue un detallón, el de Laura. Yo me acuerdo de un romance, bueno tuviste dos, uno con una actriz, fue tu compañera en esas novelas que hacías, y otro con una cantante".

Ante este hecho, la actriz de María la del Barrio muy molesta cuando fue cuestionada si es verdad que tuvo amoríos con mujeres respondió: "¿Qué te importa?… ¿por qué me haces esas preguntas?, yo no te pregunto si tu cog... con un hombre o no", agregando que no iba a perder tiempo con gente como Andrade: "Ay mi amor, por el amor de Dios, tengo muchos años siendo una actriz y una cantante, una escritora, ahora tengo mi programa de política en Atypical TV, no voy a estar contestando ni respondiendo preguntas de lupanar".

Y ahora, según informes de Jorge Carbajal, la actriz que habría conseguido robarse el corazón de 'La Zapata' sería Renata Flores, quien es conocida por sus participaciones en melodramas como Chispita, y quién desgraciadamente falleció el pasado 9 de febrero de este 2024, a sus 74 años de edad, mientras que vivía en La Casa del Actor, después de haber vivido en la calle por varios años y pedir limosna para sobrevivir.

Pero no solo el nombre de la difunta Renata salió a relucir, pues al parecer la reconocida cantante originaria de Brasil, Denisse de Kalafe, que es mayormente conocida por su éxito Señora, Señora, sería la segunda celebridad que habría tenido una relación sentimental al lado de la famosa exparticipante de MasterChef Celebrity. Cabe mencionar que hasta el momento, Laura no ha hablado sobre los nombres que recién salieron a la luz.

Fuente: Tribuna del Yaqui