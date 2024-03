Llanto en Televisa: Galilea Montijo da triste noticia en vivo de 'Hoy' y revela su retiro

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa presentadora de TV y reconocida actriz de melodramas, Galilea Montijo, acaba de dejar a los millones de espectadores de Televisa completamente sorprendidos, pues en pleno programa en vivo de Hoy, esta con un gran pesar dio una muy triste noticia, declarando que han habido muchas situaciones en su vida y con su hijo, Mateo Reina Montijo, que la han llevado a pensar retirarse.

La muy reconocida presentadora originaria de Guadalajara, Jalisco, contó durante un segmento del programa Hoy, que su hijo Mateo ha sido blanco de ataques por algunas de las declaraciones que ha realizado en el programa Netas Divinas. Luego de presentar una nota en la que Elizabeth Álvarez confesó estar preparada para el momento en que sus retoños, frutos de su relación con Jorge Salinas, tengan acceso a las redes sociales y descubran las polémicas que han protagonizado sus famosos padres, Montijo se sinceró.

La presentadora de programas como La Casa de los Famosos México, confesó que su pequeño carga con las malas interpretaciones o que sacan de contexto las cosas, expresando que no solo la prensa es responsable en esta situación: "O los mismos compañeros, fíjate que con Mateo me ha pasado que llegan a… sacan de contexto, por ejemplo, cosas que digo, que bromeo, o que contamos en Netas Divinas".

Por lo que con profunda tristeza ha declarado que cada vez más queda sorprendida por la forma en que ciertas personas pueden dañar su reputación, tras lo cual la colega de Andrea Escalona expuso que esta situación la ha hecho pensar en abandonar la emisión transmitida por Unicable: "Un programa que es nocturno, para adultos, los sacan de contexto y sí llegan a herir y llega a doler, entonces ya no sabes si seguir trabajando o no".

No obstante, Andrea Legarreta subrayó: "Lo mejor es que al final los hijos tienen que tener la certeza de quién es su mamá, quién es su papá, lo que valen, ellas que ven, que es lo que viven en casa". Acto seguido, la titular del matutino de Televisa recalcó que su trabajo no la define como persona y madre de familia, pues es un papel completamente diferente: "Que no somos los programas, que no somos las redes sociales".

Finalmente, Carlos Arenas, quien estuvo como conductor invitado, pidió al público ser más empáticos con ellos, sobre todo por sus seres queridos: "La gente debería ser más blandita en redes sociales, al final nosotros trabajamos en esto, nos debemos a las redes, ¿pero la familia?".

