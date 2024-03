Niurka estremece a Televisa al hablar sobre novia de Nicandro Díaz, ¿la culpa del accidente?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y muy polémica vedette de origen cubano, Niurka Marcos, de nueva cuenta se encuentra dando de que hablar, debido a que tras el lamentable fallecimiento del reconocido productor de melodramas, Nicandro Díaz, esta ha decidido hablar sobre su drama familia, especialmente de la tensa pelea que se desató entre sus hijos y su novia, Mariana Robles, logrando estremecer a Televisa y el público en general, ¿acaso la culpa del accidente?

Como se sabe, desgraciadamente el productor de melodramas como Amores Verdaderos, perdió la vida tras un accidente en motocicleta en una de las carreteras de Cozumel, por la cual viajaba al lado de la mencionada actriz de doblaje. Ante este hecho, los hijos del productor, Nicandro Jr, Victoria y Sebastián, han dejado muy en claro que están en contra de esta y se dice que comenzaron una investigación sobre el accidente, incluso la única mujer expresó en sus redes sociales que: "No le crean nada a Mariana Robles".

Sin duda esta lamentable situación ha llamado la atención de millones que se preguntan quién tiene la razón y quién ha hablado con la verdad, por lo que en Venga la Alegría no dudaron en transmitir la siempre tan polémica opinión de la actriz de melodramas y cantante, quién visiblemente refleja un genuino aprecio a Díaz, pues al ser uno de los mejores amigos de Juan Osorio, tanto Niurka como Nicandro convivieron bastante, y ella reconoció que peleada o no con Juan, reconoce lo cercanos que eran y lo dolorosa de su partida.

Nicandro y Mariana. Internet

En cuanto al tema de los hijos, la actriz de Cuidado con el Ángel, dejó en claro que no sabe si estaban o no peleados con su padre, si en verdad eran unos malagradecidos, pero que ahora no era momento para estas cuestiones, sino para honrar la memoria ahora que no se encuentra entre los vivos y resaltar las maravillosas obras melodramáticas que dejó como legado a lo largo de tantas décadas de carrera, pidiendo que se le deje descansar y no ensuciar su imagen ahora que no está.

Sobre el mandar a investigar el accidente por desconfianza a la pareja del productor de Golpe de Suerte, Niurka destacó que los chicos estaban mal y no deberían de atacarla solamente por no estar de acuerdo en la relación que mantenía con su padre, pues era ya él un hombre adulto libre de elegir a su pareja de vida, así como ellos ya son unos adultos que entiendes y deberían de respetar estas decisiones.

