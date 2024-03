Tras anexarse y 40 años en Televisa, conductor de 'Hoy' da triste noticia en TV Azteca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de 40 años en Televisa y decidir él mismo anexarse por paz mental, el reconocido conductor del programa Hoy y actor de melodramas, Raúl Araiza, de nueva cuenta se encuentra dando de que hablar, pues tras vestirse de un lamentable luto, este acaba de llegar a TV Azteca, en donde brindó una entrevista en la que dio una triste noticia con respecto a su futuro deceso.

Como se sabe, Araiza tiene casi 40 años al aire en la empresa San Ángel, formando parte de diferentes importantes proyectos, como ser uno de los conductores principales del matutino producido actualmente por Andrea Rodríguez Doria, y en melodramas tales como La Desalmada. Pero, así como ha tenido mucho éxito, también ha tenido sus caídas, pues sufrió una etapa de alcoholismo que casi lo hace perder absolutamente todo, como su familia.

Por este motivo es que el famoso presentador de Miembros Al Aire se ha anexado en clínicas de rehabilitación y no solo cuando sufre una recaída, sino cuando siente que está en riesgo de sufrir una, como sucedió hace un par de años que se ausentó del programa Hoy para ingresar a una clínica de rehabilitación para recuperar la paz mental que él mismo dejó en claro no fue por una recaída, sino por muchas presiones y cosas que estaba pasando emocionalmente.

Y ahora, tras perder a su querido amigo, el famoso y reconocido productor, Nicandro Díaz, Araiza ante las cámaras de Ventaneando, reconoció que ya empezó a alistar todo para el día en que él muera, esperando que falte mucho: "Se ha hablado esto, y además, me hace reflexionar mucho, porque los que somos amigos, bueno, los que éramos amigos de Nic, todos estamos en la misma edad, unos para arriba, otros para abajo, eso he dicho".

De la misma manera, expresó que lo ha hablado con su exesposa y con su madre, Norma Herrera, más no con sus hijas, y ahora lo hace público, confesando que él quiere que sus cenizas sean esparcidas: "Que a mi no me dejen conectado, a mi al mar, igual que a mi papá. A mi que no me dejen encerrado, o sea, cada quién va a hablar, o está muy hablado, lo que claro, es que lo único que no se habla con los hijos".

Finalmente, habló de la muerte del sobrino de 14 años de Andrea Legarreta, expresando que fue algo muy doloroso y que este tipo de situaciones son lamentantes, tanto que "por ese, eso no tiene nombre, pues sí, a mi me tocó ver como él salió adelante con otro tema. Le encantaban las motos, la mami, que le mando un beso a toda la familia, comentó que se fue haciendo lo que más le gustaba".

