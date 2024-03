Drama en Televisa: Roberto Carlo encara en 'Hoy' a Carlos Arenas tras sacarlo del clóset

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta todo parecía indicar que en Televisa se iba a desatar tremendo drama, debido a que tras cuatro años sin trabajar juntos y un anunciado pleito, el reconocido galán de melodramas y presentador, Roberto Carlo, por fin se enfrentó cara a cara a su compañero, el polémico y también actor, Carlos Arenas, después de que este no tuviera reparos al momento de sacarlo del clóset.

Como se sabe, en el matutino de la empresa San Ángel, que actualmente produce Andrea Rodríguez Doria, invitaron a Carlo y a Arenas a la emisión, causando un gran revuelo entre los miles de fans del programa que también lo son de los presentadores, pues estos recordaron que entre ambos exconductores de Sale el Sol hubo un intenso pleito, incluso Carlos bloqué a Roberto de las redes sociales por este motivo.

Esto pues tras cinco años en el programa de Imagen TV, Roberto creyó eran amigos, pero Carlos le dio la espalda: "Él y yo éramos amigos, así, en Sale el Sol, super amigos y cuando yo salgo del programa me doy cuenta que hablaba pestes de mí al aire. Que Carlos Arenas está diciendo esto de ti, que tú le tiras la onda, ¿de qué habla?. Éramos muy amigos, pero tenía esta onda, conmigo nunca se mostró homofóbico", declarando que en verdad no entendía que pasó.

Carlos y Roberto. Internet

Pues no solamente habló pestes de él tras su salida en el 2020, sino que en aquella entrevista con Karla Díaz en Pinky Promise, reveló que era gay cuando él todavía no lo hacía público por miedo a perder su empleo por todo lo que se decía en redes y el hate al respecto: "Una vez que casi sí nos agarramos a golpes en pleno programa porque yo todavía no había salido del closet y él dio a entender al aire que yo era gay. Al corte yo le dije: 'Brother no es tú pedo, no es tú tema, no es tú tiempo'".

Y ahora, el pasado miércoles 27 de marzo de este 2024, el matutino conducido por Galilea Montijo fue el encargado de reunir por primera vez en cuatro años a los dos galanes de la TV, sin embargo, lo que se esperaba que sería un momento de soltarse las verdades, la realidad es que tanto Carlos como Roberto en todo momento se mostraron como grandes amigos y todo fluyo en paz y con el mejor ambiente. Según informes, los presentadores hicieron las paces tras la muerte de su excompañera y querida actriz, Talina Fernández.

Fuente: Tribuna del Yaqui