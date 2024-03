¿Eduardo Santamarina expone infidelidad de Mayrín Villanueva? El actor revela que lo cambió

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso y reconocida actor de melodramas, Eduardo Santamarina, recientemente dejó en completo shock a los millones de espectadores de Televisa, debido a que en una reciente entrevista en exclusiva para el programa Hoy, este hizo fuertes confesiones sin pelos en la lengua, en las cuales reveló que su esposa, la actriz de novelas, Mayrín Villanueva, tras 15 años juntos ya lo cambió por otro, ¿acaso expuso infidelidad?

Como se sabe, tras haberse conocido en Yo Amo A Juan Querendón, Mayrín y Eduardo comenzaron una relación sentimental que en el 2009 dio el paso más importante al llegar al altar y poco después en el nacimiento de su hija en común, manteniéndose desde ese momento como una de las parejas más estables y favoritas, sin embargo, recientemente han afirmado que se han enfrentado a una fuerte crisis matrimonial.

Y ahora, en una entrevista con el matutino actualmente producido por Andrea Rodríguez Doria, Eduardo confesó que está celoso, pues Mayrín abiertamente lo ha cambiado: "Me estoy poniendo ya celoso casi a mis 56 años de mi perro, de Milo, que es el nuevo integrante de la familia y ya mi mujer me hizo a un lado, es su bebé. Como ya no hay hijos, ya todos se fueron, ya agarró a Milo, tiene cinco meses, yo ahí en la tina duermo".

Eduardo y Mayrín. Internet

Evidentemente esto fue una broma, pues se trata de su cachorrito, sin embargo, el reportero Sebastián Reséndiz siguió con el tema de los celos y le cuestionó directamente a Villanueva sobre estos, a lo que ella negó ser una persona tóxica, pero que sí han habido varios momentos en el que ha sentido esa punzada: "Nunca he sido enferma (de celos), no, nunca de perseguir o estar haciendo esas cosas, pero sí siento feo de repente cosas".

Finalmente la actriz de Vecinos descartó que en algún momento haya pensado en divorciarse de Eduardo pese a que sí han tenido sus momentos complicados y crisis: No, de divorcio jamás, obviamente las relaciones tienen altas y bajas, pero jamás de divorciar hasta ahorita", a lo cual Santamarina confirmó que jamás han estado en proceso dé o que lo hayan pensado: "No, no hagan caso, son chismes nada más, son rumores".

Fuente: Tribuna del Yaqui