¡La violó y la golpeó! Elisa Vicedo denuncia a actor de Televisa y da dura noticia en 'VLA'

Ciudad de México.- La famosa y reconocida actriz de melodramas, Elisa Vicedo, recientemente acaba de brindar una entrevista en exclusiva para Venga la Alegría, en la cual habló sobre la vinculación a proceso de su presunto agresor, Eduardo Carbajal, dando lamentablemente una dura noticia sobre todo lo que ha pasado tras denunciar ante las autoridades mexicanas, al actor de Televisa, señalando que la violó y golpeó hace ocho años.

Como se sabe, fue en el 2018 cuando Vicedo denunció ante las autoridades competentes al reconocido histrión por haberla golpeado y violado en el año del 2016, tras lo que se fue a vivir a Canadá para llevar el proceso de agresión física y sexual, procediendo ante el caso de violencia, más el de violación fue alargándose, incluso ella en el 2021, reveló en Ventaneando que puso una pausa para tomarse un descanso económico y emocional de todo lo que estaba viviendo.

Y ahora, tras seis años de haber alzado la voz, Carbajal finalmente fue vinculado a proceso por violación, por lo cual en el matutino de TV Azteca, Elisa festejó que al fin ve avances: "Esto fue un milagro, fue un peregrinaje el llegar aquí, el lograr que esta carpeta llegue a judicializarse primero que nada. En el caso actual es un delito de violación, en este momento tenemos dos meses de investigación complementaria, en la cual ambas partes podemos aportar diferentes pruebas pertinentes".

De la misma manera, quiso recalcar lo duro que ha sido para ella estos ocho años tras su ataque, especialmente por los comentarios tan crueles que ha recibido en Instagram y X, antes conocido como Twitter: "Cuántas veces la gente no me dice ‘tienes lágrimas de cocodrilo’, ‘no te veo llorar’, ‘no te creo’ y duele, duele mucho la verdad. Y mi carrera como actriz se paró, entonces yo sufrí muchísimas consecuencias por el simple hecho de alzar la voz".

Y ahora, Elisa dejó en claro que hoy por hoy ve que no se equivocó y hace lo correcto en pedir justicia, señalando que en el Día Internacional de la Mujer recibió tanto apoyo, que se siente más motivada a seguir con su proceso: "Pero hoy si diría, lo haría una y mil veces más, después de lo que viví este 8M, que invito a la gente a que lo vea en mis redes sociales. Cuando vi a las mujeres decir ‘estoy aquí por ti’ dejaría que todo lo que me ha pasado me volviera a pasar, si fuera, porque estas chicas puedan hablar. Todo, o sea todo, todo ha valido la pena, si una de ellas también tiene justicia como yo".

Finalmente, sobre su decisión de radicar en dejar la Ciudad de México y su trabajo en la actuación fue las amenazas que recibió y la falta de seguridad: "Sí, la razón principal por la que yo me fui de México fue por el nivel de amenazas que yo tuve, y de hecho mis papás también se fueron de Ciudad de México. Yo tengo un kinder en Canadá, vivo en Vancouver desde hace exactamente 5 años. Me mudé aquí, a este país buscando seguridad y bueno, la vida fue llevándome por diferentes lados, conocí aquí a mi esposo".

