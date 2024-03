Madre de Belinda revela que la actriz fue operada de emergencia y da triste noticia familiar

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida Belinda Schüll, que es la madre de la famosa actriz y querida cantante, Belinda, recientemente tuvo un encuentro con la prensa en la que declaró que su hija lamentablemente tuvo que ser operada de emergencia el día que anunciaron que por problemas de salud fue hospitalizada y tuvo que cancelar una presentación, tras lo cual además dio una triste noticia familiar, de la que no quiso dar detalles.

Como se sabe, la intérprete de Ni Freud Ni Tu Mamá compartió un comunicado en el que canceló la que sería su presentación en la Expo Feria Coatza en Coatzacoalcos, Veracruz, del pasado viernes 22 de marzo, debido a una urgencia médica que requirió su hospitalización: "Lamentamos informarles que Belinda no podrá presentarse al concierto programado para el día viernes, 22 de marzo, en la Expo Feria Coatza. Debido a un problema de salud, por indicaciones de su médico, tuvo que ser hospitalizada. La salud de Belinda es nuestra principal preocupación en este momento. Esperamos poder reprogramar el concierto en una próxima fecha".

En ese momento no se dieron más detalles de la situación y solamente mandaron un mensaje de que su vida no estaba en riesgo. Ahora, a una semana de lo sucedido, la madre de la exactriz de Televisa al ser interceptada en su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México confesó que: "Ha sido un momento difícil, yo pido respeto. Beli sigue recuperándose despacito", agregando que "hubo qué operarla" y negó fuera un tumor o cáncer, sin embargo, con gran pesar declaró que estaban en la ciudad por otra emergencia familia: "Yo viajo a un tema familiar un poco duro. No, mi hija no puede viajar, se queda su papá y yo viajo con mi hijo".

Belinda es hospitalizada. Instagram @belindapop

Tras esto, cuando fue cuestionada sobre la participación de su hija en la serie sobre el asesinato de Paco Stanley, esta declaró que estaba feliz por su hija: "Respeto muchísimo la carrera de mi hija, como mamá la admiro, como artista es top, una gran artista de México y me encanta que cada día en su carrera sea un desafío, porque todo hace: canta bien, si quiere actuar, actúa. De la caracterización y tal, no puedo opinar, eso lo dirá el público, a parte no la he visto", afirmando que a las criticas ni hace caso.

Finalmente, al hablar sobre sus últimas exparejas, Schüll afirmó que: "Yo le deseo lo mejor a Lupillo Rivera y a todo el mundo. A Christian Nodal, que sea feliz y que le vaya fenomenal", agregando que respeta a los periodistas, pero que ellos también deben de respetar que no puede hablar de temas que no le competen: "Ustedes tienen que hacer su trabajo, eso lo respeto y lo aplaudo, pero tampoco puedo estar diciendo cosas que desconozco o que no soy yo la persona adecuada para decirlas. Los hijos se traen al mundo, pero no son de los padres. Ser padre de un artista es muy complicado, ya ser padre es difícil, imagínese de un artista".

Fuente: Tribuna del Yaqui