Novia de Nicandro Díaz estremece a Televisa al revelar si peleará la herencia del productor

Ciudad de México.- La famosa actriz de doblaje, Mariana Robles, que se encuentra actualmente en el centro del escándalo por haber sido pareja del productor de novelas, Nicandro Díaz, tan transparente como se ha mostrado en los últimos días ante las cámaras, esta acaba de lograr estremecer a Televisa, puesto a que no tuvo pelos en la lengua al momento de revelar si peleará la herencia del reconocido creador de televisión.

Como se sabe, desgraciadamente el productor de melodramas como Amores Verdaderos, perdió la vida tras un accidente en motocicleta en una de las carreteras de Cozumel, por la cual viajaba al lado de la mencionada actriz de doblaje. Ante este hecho, los hijos del productor, Nicandro Jr, Victoria y Sebastián, han dejado muy en claro que están en contra de esta, pidieron una investigación profunda sobre el accidente y además le negaron la entrada a su último adiós.

Es por ello que la actriz de doblaje quiso dejar en claro para la empresa San Ángel, los amigos y familiares del productor de Gotitas de Amor, señaló que toda su relación siempre fue del conocimiento de todos y no tenía malas intenciones: "Ya teníamos un tiempo juntos, era una relación de pareja, compartíamos todo, nunca fue una relación en secreto, no teníamos nada que esconder, él ya estaba separado, el divorcio ya estaba en proceso, ya cada uno había tomado su rumbo. Quienes tenían qué saber de nuestra relación lo sabían, la familia, mis papás, yo conocía a su mamá, mi hija, sus hijos".

Al cuestionarle sobre la herencia de tan reconocido creador de contenido y exproductor del programa Hoy, esta expresó que no tiene deseos de pelear nada que no le corresponde: "Si él dejó algo, lo recibo con todo mi amor, si no dejó nada, lo recibo con todo mi amor. Afortunadamente yo vengo de una familia que nunca ha tenido problemas económicos, dejé de trabajar un poco por él sí, pero yo no necesito, yo no voy a pelar por algo que no me corresponde".

Finalmente quiso puntualizar que el tiempo que estuvieron en una relación todo fue de lo más sano, que se amaron profundamente y ahora tiene un completo agradecimiento hacía él que le dio lo más que pudo y como pudo, al igual que ella, demostrando que no había más que amor entre ellos: "Yo siempre le voy a agradecer los años que me dio, porque sé que me dio lo mejor de él, yo sé que le di lo mejor de mí".

