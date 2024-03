Tras quedar en silla de ruedas y 8 infartos, actor de Televisa da fuerte noticia en 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un reconocido actor, quien tiene casi cinco décadas de carrera en Televisa y que estuvo al borde de la muerte tras sufrir 8 infartos, de nueva cuenta sorprendió a todos los televidentes pues en esta ocasión apareció en el programa de la competencia, Venga la Alegría, y compartió una triste noticia. Se trata del querido César Bono, quien es internacionalmente conocido por su personaje de 'Frankie Rivers' en la serie Vecinos.

Pero antes de convertirse en este cineasta empedernido, el mexicano se volvió famoso por su participación en programas de San Ángel como Diseñador ambos sexos y las novelas Un original y veinte copias, Carita de ángel, Amy, la niña de la mochila azul, Rebelde, Destilando amor, Cachito de cielo y Despertar contigo. No obstante, César ya no es exclusivo de esta televisora y por ello ya ha podido trabajar hasta en TV Azteca.

El intérprete de 73 años, quien se transporta en silla de ruedas debido sus serios problemas médicos, recientemente apareció ante las cámaras de VLA y otros medios para contar que continúa luchando por recuperar su propiedad ubicada en Huixquilucan, Estado de México, luego de que el año pasado denunció que su inquilina, Jessica López, tenía más de un año sin pagarle la renta. La situación para el primer actor se complicó luego de que la mujer lo señaló por presuntas amenazas, hecho.

Ante este hecho, Bono llamó a la prensa para compartir cómo va el caso: "Es una señora que miente constantemente, dijo que estos 14 meses que no ha pagado renta, y ella sigue argumentando que es que le metió dinero a la casa. Ese dinero del que ella habla, jamás se ha demostrado, no millones de pesos ni diez centavos, o sea, no ha llevado una factura, o sea, jamás ha demostrado ningún pago a la casa, jamás la casa estuvo mal, porque si no, no hubiera podido vivir estos años", dijo.

Tras difundirse un audio en el que supuestamente Bono le dice a Jessica que "va a tener unas sorpresitas", es que ahora el protagonista de la obra Defendiendo al Cavernícola niega tajantemente esta acción contra su inquilina. "No reina, no es real, como tampoco es real los carritos de Cars, que no es mi voz, no sé quién fue, pero yo jamás he amenazado a la señora, a su hijo no lo conozco, jamás amenacé a su exesposo, al niño que dice que yo lo amenacé, no lo conozco. Conozco a su hija que se llama Azul, al niño no lo conozco, y el día del video ese, yo no fui a la Herradura".

Finalmente, Bono se dijo dispuesto a que su voz sea comparada con el audio a través de un perito, pues está completamente seguro de que nunca cometió un acto de ese tipo contra Jessica, e inclusive destacó que no es la primera persona que sufre un caso de esta índole con sus arrendatarios. "Ya ven con Dulce, la cantante le cayó igual un señor para rentarle la casa, también le llevó un año de renta, también le dijo que firmaran un compromiso de compra-venta de la propiedad, hagan de cuenta que estamos hablando Dulce y yo, y era como si fuera la misma gente, ¿qué quiere decir eso?, que es un modus operandi".

