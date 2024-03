Destrozan a Roberto Palazuelos por su mensaje en el Día de la Mujer: “Aquí está tu aliado”

Comparta este artículo

Benito Juárez, Quintana Roo.- Roberto Palazuelos llegó a ser un reconocido actor de Televisa, compañía en la que apareció en diversas producciones como es el caso de Llena de amor, Mañana es para siempre, La fea más bella, Apuesta por un amor, Niña amada mía, Salomé, Amor gitano, Amada enemiga, Muchachitas, Simplemente María y Marionetas, solo por mencionar algunas; sin embargo, al igual que Sergio Mayer y Eduardo Verástegui, el acapulqueño decidió dar el salto de la farándula a la política.

Como algunos sabrán, en las últimas semanas, el denominado ‘Diamante Negro’ se ha convertido en el abanderado del partido Movimiento Ciudadano para convertirse en el alcalde de Benito Juárez, municipio del estado de Quintana Roo, motivo por el que se le ha visto mucho más activo en redes sociales, en las que se le ve asistir a diversos eventos o lanzando spots publicitarios sobre su campaña, entre otras cosas.

Es bajo este contexto que, el pasado viernes, 8 de marzo, el candidato compartió un video que, en lugar de ayudarlo a mejorar su imagen frente a los votantes, terminó por hacer lo contrario y fue fuertemente criticado por las féminas en X (red social antes conocida como Twitter). Resulta ser que el examigo de Andrés García compartió un video en el que felicitaba a toda la población femenina por el Día Internacional de la Mujer, algo que, como ya se ha establecido desde hace bastante tiempo, no se debe de hacer.

En el video, Palazuelos aparece portando una camisa blanca con el logo de Movimiento Ciudadano, en algún lugar de Quintana Roo; mientras resalta la lucha de las mujeres por sus derechos y por los logros que han tenido a lo largo de la historia. Finalmente, Palazuelos aseguró que él era un “aliado” de las mujeres, lo que causó mucho más indignación entre el público que presenció el video, por lo que las críticas no tardaron en llegar.

“Buenos días, en el Día de la Mujer, quiero felicitarlas a todas por su incansable lucha, por luchar por sus derechos, por todos sus logros y porque ustedes son la otra mitad del cielo. Que Dios bendiga a las mujeres, de todo corazón, aquí está su aliado, su siempre aliado, Roberto Palazuelos”

Mensajes como: “Como cuando no entiendes nada. En el Día de la Mujer NO se felicita”, “Que tenga en su equipo o no pueda contratar a alguien con tres dedos de frente”, Ejemplo de la importancia de hacer cerebro y no solo dinero”, “No es el día del niño”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron al candidato. Cabe señalar que todo parece indicar que el polémico video fue eliminado de la cuenta de Palazuelos, puesto ya no se encuentra ahí.

