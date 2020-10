(VIDEO) "Pin.. huercos no mandan ni ma...": Así se expresa una maestra de sus alumnos

Ciudad de México.- De nueva cuenta una docente fue exhibida en redes sociales por una desafortunada expresión sobre sus alumnos de una secundaria en Saltillo, Coahuila, cuando la maestra se encontraba hablando por teléfono en medio de una clase virtual, y que por accidente los jóvenes alcanzaron a escuchar.

El desafortunado hecho le ocurrió a una maestra llamada Norma Hernández, quien es docente de la Escuela Secundaria Profesor Federico Berrueto Ramón, en Saltillo, quien no se percató que dejó prendido el micrófono y los alumnos pudieron escuchar lo que comentaba en una llamada telefónica.

“¡N’hombre!, pin.. huercos, no, no me entregan ni ma,,,. Y luego déjame decirte otra cosa, me los están mandando todos hechos un desmadre”, comentó la maestra.