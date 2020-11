VIDEO: Nay Salvatori, diputada del PES fuma marihuana para celebrar su legalización

Ciudad de México.- La polémica diputada del Partido Encuentro Social, Nay Salvatori, volvió a causar controversia en redes sociales, puesto que la legisladora hizo lo impensado, cuando para celebrar que en días recientes se legalizó el uso lúdico de la marihuana, se fumó una pipa y lo subió a redes sociales.

Pese a que aún resta la discusión y votación de la iniciativa en la Cámara de Diputados, Salvatori compartió un video con la leyenda “Ya es legal ¡Felicidades!”, pues en el Senado la legalización de la droga la legalizó para pasarla a San Lázaro.

Al ritmo de 'Light my fire' de The Doors, la diputada se volvió tendencia en las redes sociales y momentos después, su cuenta de TikTok fue clausurada. Horas más tarde, Salvatori alegó que no estaba fumando, y que su publicación sólo tenía el propósito de generar polémica.

La legisladora señaló que lleva un año trabajando en el cabildeo del tema en la Cámara de Diputados, y apuntó que su celebración se debe a que “es obvio” que se va a aprobar.

Relájense, ni humo salió de la pipa porque ni tenía nada, pero me encanta que ardan mis tuits”, escribió.

