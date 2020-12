VIDEO: Sujeto insulta y patea auto de embarazada y lo bautizan 'Lord Pateador'

Ciudad de México.- Un hombre que fue bautizado como ‘Lord Pateador’ se volvió viral en redes sociales, pues violentó a una joven embarazada por el simple hecho de haber tocado su claxon para preguntarle si iba a salir del lugar en el estacionamiento.

El hecho ocurrió el pasado miércoles en el área de estacionamiento de la plaza Artz Pedregal en la Ciudad de México, donde elementos de seguridad acudieron en auxilio de una mujer embarazada luego de que un sujeto y su esposa atacaran a patadas su vehículo y la insultaran.

La víctima responde el nombre de Iliana Athié y fue ella quien hizo visible este caso a través de su cuenta de Facebook donde compartió varias fotografías y videos del suceso y dio los detalles de lo que sucedió después cuando el hombre fue detenido y llevado ante la justicia.

Este tipo que ven aquí se llama Rodrigo Lozano Téllez . Ayer viví la per experiencia de mi vida gracias a él y su familia, Alejandra Duarte . Este par de delincuentes me fueron a amedrentar hasta mi coche solo por tocar el claxon y preguntarle al tipo este si iba a salir del lugar donde estaba estacionado para ver si yo me podía estacionar, en el video se aprecia como si no es por el guardia de seguridad la tipa se me va a los golpes, fueron a pegarme de gritos a patear mi coche y se largaron corriendo hacia la calle, huyeron como delincuentes que son.

Gracias a Dios y a la seguridad del lugar quienes lo detuvieron en la lateral del periférico y claro como era de esperarse el tipo con una actitud prepotente no quiso pagar cuando mi seguro le cobró y dijo que tenía todo el tiempo del mundo, que si quería fuéramos al MP, llegando al MP su hijo Rodrigo Lozano Duarte le rompió el espejo a mi coche afuera del MP y resulta que no me quieren pagar ¿ustedes creen que 48 horas de arresto (qué no me constan que haya cumplido) funcionan para que tipos locos como este anden por la calle. No es justo.