Por WhatsApp, jefe obliga a su empleado a laborar ¡aún en día de descanso!

Madrid, España.- Milenio filtró que un hombre se volvió viral luego que exhibiera a su jefe en redes sociales pues este le pidió por medio de WhatsApp trabajar en su día de descanso, mismo que se le pidió de manera muy poco agradable.

Fue a través de Twitter que una periodista española que responde a nombre de Alejandra de la Fuente, reveló el caso de abuso laboral que se presentó en España cuando a un empleado le tocaba cuidar a su hija, aprovechando así el que era su día de descanso.

Además de generar total indignación por el trato que la empresa le dio a un elemento tan importante, el superior no le dio ni la mínima importancia al caso y solo dejó claro que lo esperaba en la oficina para cumplir con sus labores.

Pero eso no fue todo, la controversia inició cuando los usuarios de Internet observaron cada detalle de la conversación para expresarse y dejar claro que en horarios no laborales pueden hasta no responder los mensajes, reaccionando de esta manera.