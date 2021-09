VIDEO: Tras caminar diario a su trabajo, un conserje recibe un auto de regalo; su reacción es viral

Washington, Estados Unidos.- Después caminar diariamente hacía su trabajo, un conserje de escuela es impactado por dos maestras, quienes realizaron una colecta para obsequiarle un automóvil. Su reacción se volvió viral en redes sociales.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Chris Jackson es un conserje que trabaja en la escuela primaria Henry Country de Estados Unidos, de acuerdo con algunos informes tenía que caminar una distancia considerable todos los días para poder llegar al plantel, por ello, las maestras Combs y McDonald decidieron organizar una colecta para comprarle un automóvil de segunda mano.

Después de conseguir el dinero, le pidieron a un amigo de Chris que les dijera cuál era el tipo de auto que el gustaba para poder elegir acertadamente, él les indicó que era fan de los Chevrolet Impala, por lo que después de algunos días de búsqueda, encontraron uno 2005 en muy buenas condiciones.

Tras ello, acudieron a donde se encontraba el conserje, para que las siguiera al estacionamiento, le pidieron que las ayudara a cargar algunas cosas pesadas que habían traído en un auto, a lo que él aceptó. De acuerdo con la versión de Chris, al llegar al lugar se impresionó al ver el auto de las profesoras.

Cuando lo vi pensé: 'Wow, ¿ese es el coche que maneja? Es muy bonito'. Entonces, ella me miró y nos quedamos así por un momento, así que, le pregunté: 'Ok, ¿dónde están las cosas pesadas?, fue en ese momento cuando la maestra me entregó las llaves del auto'.