Una mujer descubre que su esposo le fue infiel con su propio hermano; así los cachó

Ciudad de México.- Una infidelidad siempre puede resultar difícil para la parte engañada; sin embargo, las cosas pueden tomar un nuevo nivel si la persona con la que te traicionaron es un familiar tuyo. Esta situación la vivió una usuaria de TikTok identificada como @benylareina, quien aprovechó la cobertura de la red social china para desahogarse un poco y contar cómo fue que se enteró de la relación entre su marido y su hermano.

Según información proporcionada por la usuaria, ella y su marido tenían 20 años de matrimonio, en el cual, el hombre se había encargado de llenarla de amor y halagos, tanto fue así que esta actitud llegó a resultar extraña para los conocidos de la afectada, quienes frecuentemente le pidieron que se mantuviera alerta, debido a que el comportamiento del sujeto no era normal, aún así ella nunca cuestionó nada.

De acuerdo con sus declaraciones, ella solía salir de viaje frecuentemente, por lo que su marido y su hermano (quien vivía con la pareja) se quedaban juntos por periodos prolongados de tiempo y cuando volvía, los encontraba en estado de ebriedad, aunque esto tampoco le pareció extraño, ya que, consideraba que ambos se llevaban muy bien; sin embargo, todo cambió cuando una de sus vecinas le envió un video donde los susodichos estaban caminando por la calle, tomados de la mano, aunque consideró que estarían jugando.

Una persona que vive cerca, nos conoce y somos amigas. Entonces, ella fue la que los clavó y me pasó el video y me dijo: 'Oye, yo te quiero preguntar algo', pero me lo dijo en plan de risa porque no estaba segura de que él fuera: '¿Es tu marido?'