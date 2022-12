VIDEOS: Mujer se viraliza tras pedir permiso para faltar a su trabajo en su primer día

Comparta este artículo

Buenos Aires, Argentina.- Es posible que a muchas personas les desagrade el tipo de trabajo que deben realizar; sin embargo, de alguna manera se las tienen que arreglar para llevar un plato de comida a la mesa y pagar las cuentas. Si bien, hay gente que finge sentir cierto agrado por su empleo, también hay personas no dudan en ocultarlo; tal fue el caso de una joven que parece provenir de Argentina, quien se volvió viral tras pedir permiso para faltar en su primer día laboral.

Todo salió a la luz luego de que la usuaria identificada como @godoytayla publicara en TikTok la conversación, que la empleada y la jefa en cuestión, mantuvieron mediante una serie de audios en WhatsApp, donde la susodicha le preguntó a su jefa sí podría faltar, aunque lejos de dar algún argumento de peso, únicamente expresó que iría a dar unas "vueltas": "Hola, ¿qué tal, cómo estás? Mira, yo mañana arrancaba a trabajar ahí donde tú estás, bueno te podría pedir permiso para faltar ya mañana porque tengo unas cosas que hacer, una vuelta y eso. Gracias, espero tu respuesta".

Minutos después la empleada parece reflexionar sobre lo que hizo y le dijo a su jefa que podría llegar una hora más tarde. Aprovechando esta situación, la trabajadora también cuestionó en qué momento sería su receso y si le darían comida, café o mate (bebida tradicional de Argentina); sin embargo, parece que la mujer se topó con pared, ya que, la patrona no se anduvo con rodeos y la encaró:

Escúchame a una cosa. Ni siquiera te presentaste a la charla en la reunión del trabajo ¿y ya vas a faltar? No, no. Si llegas a medio día no tienes hora de descanso, no tienes mate, comida, no tienes nada. Llegas derecho a limpiar el piso

Parece ser que esta respuesta no le agradó para nada a la chica quien rápidamente aseveró que, de ser así, el trabajo no le servía, aunque minutos después lo habría reconsiderado y cuestionó a su patrona de cuánto sería su sueldo y si se llevaría aguinaldo: "No, no me sirve el trabajo entonces. Nos vemos la próxima. El año que viene capaz que tengas suerte (...) Consulta primero, si yo no llegaría a faltar mañana ¿no?, ¿Cuánto me van a llegar a pagar? Y ¿Cuándo me van a dar la licencia y el aguinaldo?".

En el último clip se puede apreciar que sí terminó por asistir a su empleo; sin embargo, parece ser que su jefa terminó enojada con ella, puesto se le aprecia lavando los pisos de un área al aire libre. Esta situación desató el desagrado de las miles de personas que escucharon los audios, debido al "cinismo" con el que la presunta empleada le habló a su patrona, sobre todo porque parecía que nunca había trabajado en su vida.

