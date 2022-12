Argentina en la mira por festejos durante Qatar 2022; 'Dibu' Martinez y una aficionada los involucrados

Comparta este artículo

Doha, Qatar.- El Mundial de Qatar 2022 se acabó de manera oficial el pasado domingo 18 de diciembre y, luego de saber que la Selección de Argentina se llevó el trofeo más anhelado del balompié internacional, o todo terminó en saldo blanco, pues las tendencias colocaron en los primeros lugares de búsqueda al portero de la selección albiceleste, Damián 'Dibu' Martínez no solo por el gesto inapropiado que hizo al recibir un premio, sino que además despreció a un aficionado quien buscada darle un sombrero de charro.

En las plataformas digitales ha circulado el momento en que el arquero es interceptado por un aficionado mexicano, que después se supo se trata del director de social media de la cadena TUDN, el cual terminó siendo insultado por el ahora campeón del mundo, pues intentó obsequiarle un sombrero de charro para usarlo en las celebraciones que el equipo llevaría a cabo en las calles de la sede mundialista a bordo de un autobús.

"Tíralo, tíralo, dáselo a Memo Ochoa, bobo", le dice el arquero argentino al ver el artículo que le daban.

Al ser tendencia, el afectado en cuestión remarcó que no fue el único desplante que recibió de parte del arquero del Aston Villa aunque no especificó qué otras cosas le dijo o hizo, lo que llevó a lamentar que su comportamiento fuera tan grosero pues pese a que Argentina venció a México, mucha de la afición en tierra azteca y el mundo se unieron al país sudamericano para celebrar este triunfo, el cual no veían desde 1986 cuando ganaron su última copa del mundo.

Aficionada a un paso de la cárcel

Este no fue le único video polémicos en torno a las celebraciones de Argentina, ya que a través de las redes sociales también ha circulado cómo es que una aficionada de la escuadra ganadora celebró el triunfo mientras estaba en las gradas del estadio, pues además de cantar y gritar por esta victoria, optó por quitarse la camiseta y quedar con el pecho al descubierto, algo que aunque en su país pudo haber pasado desapercibido, en Qatar es una de las conductas castigadas por faltas a la moral.



Medios internacionales destacaron que la mujer, quien sí fue vista por las autoridades de Qatar, fue retirada de inmediato del inmueble y ahora podría ir a la cárcel por algunos días; no obstante, no se ha confirmado si se mantiene en detención o bien, si la situación ya fue controlada. Previo al inicio del Mundial de Qatar 2022, se emitió un comunicado en donde se remarcó que los aficionados extranjeros debáis apegarse al código de vestimenta donde se incluía cubrir el estómago, hombros y usar prendas que evitaran mostrar las piernas.

Fuente: Tribuna