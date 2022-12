FOTO: Pareja sale a pasear a su perro, pero se llevan el susto de su vida al captar a un fantasma

Comparta este artículo

Nottinghamshire, Inglaterra.- Imagínate que sales con tu pareja y tu perro a dar una caminata por la noche, pero en el trayecto crees que ver algo que se está arrastrando en el piso. Al principio no le das demasiada importancia, porque crees que se trata de algún can salvaje que se encuentra por la zona; sin embargo comienzas a preocuparte al percatarte de que continúa acercándose hacía ustedes, por lo que giras la vista y no ves nada en el lugar.

Si bien esto te intriga, vuelves a visualizar a la figura. Para este punto comienzas a temer por ustedes, así que sacas tu teléfono, enciendes la linterna y apuntas a unos matorrales oscuros; es entonces cuando te llevas el susto de tu vida al captar a una figura nebulosa que parece correr hacía el bosque y desaparece justo en frente de tus ojos. Resultaría una experiencia aterradora, ¿no te parece?

Pues esta situación es la que vivieron Hannah y Dave Rowett, quienes salieron a pasear a su perro en la zona de Clumber Park, en Nottinghamshire, Inglaterra; sin embargo, este no es un sitio cualquiera, ya que es altamente conocido por su actividad paranormal, así como varios lugareños han afirmado ver al espíritu de la Dama de Gris o 'The Grey Lady', quien presuntamente vaga por aquel lugar asustando a las personas incautas.

De acuerdo con algunos informes, al igual que en el relato anterior, la pareja notó que no se encontraba sola en el lugar, por lo que decidieron comenzar a grabar con su teléfono para tener evidencia de cualquier cosa que los estuviera persiguiendo. Grande fue su sorpresa al captar con la cámara de su celular a una figura fantasmal: "Acabo de ver a un fantasma"; exclamó Hannah asustada por lo que acababa de ver.

Este video fue publicado en Facebook, donde ya acumuló millones de visitas, tanto fue así que uno de los tabloides más conocidos de Reino Unido contactó con la pareja para hacerles una entrevista, en la misma, ambos coincidieron con que en un inicio creyeron que se trataba de un perro, pero luego de que pasaron los minutos se percataron de que algo mucho más turbio estaba ocurriendo en el sitio.

Fantasma es captado en el bosque

