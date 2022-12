Peluches, nombres para recién nacido y persones de juegos de video es lo que Messi ha inspirado

Comparta este artículo

Buenos Aires, Argentina.- No cabe duda que el fenómeno Lionel Messi se ha potencializado desde que se convirtió en campeón del mundo, pues además de haber conseguido la foto con más interacciones en redes sociales, ahora también ha inspirado peluches con su voz y claro, ya forma parte del Universo Call of Duty pues hay un personaje que luce como él, por lo que no este extrañarse que sea solo lo primero que veamos ahora que es uno de los jugadores más importantes del planeta.

Para empezar, queremos contarte respecto a la frase que lo volvió tendencia durante el Mundial de Qatar 2022 y es que la término del encuentro contra la selección de Países Bajos, el 10 de la 'Albiceleste' ofreció una entrevista y, visiblemente molesto, se le escucha decir: "Qué mira, bobo. Anda pa'llá", frase que dirigió a uno de los jugadores contrarios y que claro, fue motivo para llamar la atención del mundo.

Esta frase ahora está en un peluche con el rostro del jugador del París Saint-German (PSG) y luego de haberse hecho viral, muchos internautas han destacado que sería uno de los regalos más demandados esta Navidad, pues basta recordar que previo a los partidos del semifinal y claro la gran fina, el jersey con su número y nombre se reportó agotado en todo el mundo, lo que podría pasarle a este artículo que hasta podría llegar a ser de colección.

Recién nacido con nombre de mundialistas

Por su fuera poco, además de los videojuegos y peluches, se ha hecho viral el nombre que un recién nacido obtuvo el pasado 18 de diciembre, fecha en la que llegó al mundo y por lo que, la trascendencia de la justa deportiva lo llevó ser nombrado por sus padres como tres seleccionados que ahora gozan de las 'mieles' del triunfo al haberle dado a su nación su tercera copa del mundo.

El nombre del bebé en cuestión es Lionel Enzo Julián y además de ahora ser famoso en todo el mundo, o al menos en la Internet, su padre mencionó que nació en punto de las 10:22 horas del día del gran duelo en el Estadio Luisail, bebé del que no conocemos su rostro pero del que sí sabemos que pesó tres kilos con 100 gramos. "Feliz", escribió su padre.

Horas más tarde y ya con el triunfo en la mano, la pareja compartió una foto de su bebé abrazando una copa, justo como el jugador del PSG hizo y que ahora ha 'roto' las redes, pues ha conseguido millones de 'likes' y comentarios, algo que ahora el pequeño Lionel Enzo Julián también espera conseguir. "Mientras transcurría el Mundial íbamos eligiendo los nombres; yo soy hincha de River desde la cuna, y quisimos ponerle Lionel primero, por el mejor de todos, Enzo Julián. Lo decidimos con mi mujer y gracias a Dios, se dio de que ganamos la Copa", explicó la feliz pareja.

