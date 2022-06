Lo echó a perder: Empleado de Disney irrumpe propuesta de matrimonio; le 'llueven' críticas en redes

Comparta este artículo

París, Francia.- Los parques de atracción de Disney son los más populares del mundo, ya que no solo permite a los menores de edad sumergirse en la magia de esta empresa, sino que además los adultos aprovechan para tomarse fotos que presumen en redes sociales, en especial las que involucran propuestas de matrimonio que, últimamente, se han vuelto muy populares; no obstante, una pareja no tuvo el 'final feliz' que buscaba.

A través de las redes sociales, una pareja se hizo viral debido a que, mientras el novio en cuestión se encontraba hincado haciendo la tan esperada pregunta, un empleado del parque de atracciones ubicado en París arruinó el momento, pues acudió a ellos y le arrebató la joya al hombre justo en el momento en que la futura novia le había dicho que sí aceptaba ser su esposa.

"Ella dijo 'sí'", dijo el hombre visiblemente abrumado.

El empleado del parque, quien vestía el clásico uniforme acompañado de orejas de 'Mickey Mouse', les pidió de manera imperativa, bajar de la tarima donde la propuesta se había hecho, una que además tenía de fondo uno de los característicos castillos de la empresa; no obstante se dijo, estaban en un área prohibida y de ahí que la reacción del empleado se haya robado el romántico momento.

"Sí, eso es genial, pero aquí será aún mejor", dijo el empleado mientras los invitó a bajar las escaleras.

Antes de emitir una postura oficial, usuarios en redes sociales dividieron opiniones, pues mientras hubo algunos que resaltaron que en la zona donde se realizaba la propuesta no había otras personas en señal de ser un área restringida, otros manifestaron que no fue la forma adecuada, pues el empleado había corrido hacia ellos para arrebatar el anillo del que no se mencionó forma o incluso valor en cuestión.

"Su pase de admisión no incluía la tarifa opcional de 'Fotografía de propuesta' de $149", dijeron a modo de broma algunos usuarios.

Finalmente, Disney París difundió un comunicado en donde aclaró que la pareja no se había ido con una mala experiencia cuando en teoría, debía ser todo lo contrario, por lo que escribió: "Lamentamos cómo se manejó esto. Nos disculpamos con la pareja involucrada y nos ofrecimos a corregirlo"; sin embargo, no se conoce si la propuesta contará con la ayuda de Disney para revivir la magia o solo se les ofreció un par de pases para regresar una vez convertidos en marido y mujer.

