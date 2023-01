(VIDEO) "Traigo al de Canadá, dame chance": La fiebre por Justin Trudeau invade a un oficial de tránsito

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde hace varios días, el Gobierno Federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador, había dado detalles respecto a la X Cumbre de Líderes de América del Norte, que este 2023 tendría como sede la capital mexicana, lugar donde el mandatario se reuniría con su homólogo, Joe Biden de Estados Unidos y el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, ambos dicho sea de paso, aterrizaron en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) el 8 y 9 de enero, respectivamente.

La cumbre entre los tres líderes de América del Norte, estaba programada para este martes 10 de enero en punto de las 12:00 horas en Palacio Nacional; por tal motivo, el primer ministro canadiense llegó un día antes para poder instalarse en el hotel Marriot ubicado en la colonia Polanco, zona de la urbe que vivió uno de los momentos más caóticos desde el día lunes pues no se permitía el paso por cuestiones de seguridad.

Sin embargo, esto no fue impedimento para que un elemento de tránsito perteneciente a la Secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC) se valiera de su poder para exigir le dieran el paso, ya que era uno de los elementos que encabezaban la caravana de seguridad que escoltaba al canadiense. Debido a una pequeña falla en la logística de la recepción del político internacional, los elementos de tránsito no pudieron pasar libremente y tuvieron que pedir se abriera el paso valiéndose de las sirenas, bocinas y, en el caso de este elemento, a gritos.

Por lo que se aprecia, momentos antes de llegar al lujoso hotel, les indican a los policías que deben retroceder pues no hay paso para nadie; sin embargo, este de manera enérgica se levanta del asiento de la motocicleta (viajaba en compañía de otro elemento encargado de manejar la motocicleta) y, sin pena, grita de manera autoritaria la siguiente frase:

"Voy a dar vuelta, traigo al de Canadá, ¿cómo no? ¡Quítalo!, ¡Dame canche! Traigo al de Canadá, ¿por dónde paso? voy al Marriott".

Las autoridades capitalinas desplegaron un fuerte dispositivo de seguridad en las inmediaciones del hotel donde además se hospedó el presidente de Estados Unidos. Por tal motivo, encargados de la logística, apoyados de elementos de la Guardia Nacional, respondieron a la orden de no dejar pasar a nadie, motivo por el cual el policía que ya había remarcado "traía al de Canadá", termina por descender del vehículo motorizado para así insistir en que estaba encargado de llevar al Primer Ministro hasta su hotel. Todo sucedió cerca de las 17:32 hora en las inmediaciones del hotel Hyatt Regency Mexico City, a un costado del Marriot.

Luego de varios minutos, se observa a una mujer correr hasta un vehículo en color negro para explicar que no se puede pasar. Desafortunadamente el clip no dejó ver más y claro, los internautas quedaron con la duda respecto a si la petición del agente de tránsito fue escuchada o no; no obstante, si el vehículo tuvo que tomar otro camino o sí lo dejaron pasar, la frase del uniformado se volvió viral y remarcó que no pudo haber algo más "chilango" que este épico momento.

