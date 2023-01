Qué elegancia la de Dinamarca: Joven descubre que platillo nacional es idéntico al chicharrón de MTY

Comparta este artículo

Copenhague, Dinamarca.- Si has tenido la oportunidad de viajar la norte del país seguramente quedaste impresionado con sus gastronomía y no es para menos, pues al ser una región ganadera, los cortes de carne suelen ser la especialidad; no obstante, en Monterrey lo que más se consume además de la carnita asada son los trozos de chicharrón de cachete de cerdo, los cuales pueden comerse solos o ya en el mejor de los casos, en tacos o en algún platillo como unos buenos chilaquiles.

Mientras que para los regiomontanos comprar este alimento es algo muy común, para una tiktoker es un evento que la dejó con el 'ojo cuadrado', pues a través de la plataforma de videos cortos, la mujer de origen danés explicó que en el país escandinavo este alimento no solo es el platillo nacional, sino que además solo lo pueden comprar aquellos que cuentan con un poder adquisitivo bastante alto, es decir, es un lujo.

Laura como se identifica en la red social de origen chino, explicó que su cuñado fue el encargado de presentarle este platillo que en México se compra por kilo por un valor aproximado de 250 pesos, el cual en Dinamarca se conoce como Stegt Flaesk Med Persillesovs que, traducido al español son tiras de cerdo fritas y crujientes, justo como se vende en establecimientos de la sultana del norte.

"La gente de México come nuestro platillo nacional, voy a probarlo en un taco con salsa. Tu mente volará con esta adorable combinación", dice la joven con un torno muy sorprendido.

Aunque en México comúnmente se come en tacos, de acuerdo con lo expuesto por Laura en Dinamarca va acompañado de papas y perejil, insumos que no muy fácilmente consume toda la población pues como te dijimos anteriormente, es más para aquellos con más recursos, de ahí que la sorpresa de la tiktoker sea mayor pues mientras para la población danesa comprarlo requiere de una fuerte inversión, para los mexicanos es tan común que hasta te lo venden en lotes de 50 pesitos.

Por si fuera poco, algunos de los comentarios que la mujer ha recibido, son la mayoría del publico mexicano que ha reaccionado a este descubrimiento, pues muchos remarcan que habían estado comiendo "como ricos" cada fin de semana, mientras que otros simplemente le sugirieron comerlo con un guacamole, salsa que se hace a base de aguacate, un insumo que también es considerado por muchos de alto valor y claro, le va bien al platillo que de por si ya es un lujo en esa parte del mundo.

