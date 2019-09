Compañeros intentan humillar a niña por vender moños y en redes la apoyan

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La fotografía de una niña que estudia en el Cobat 02 se volvió viral, luego de que algunos de sus compañeros hicieran comentarios desagradables y subieran a redes sociales una imágen donde aparece ella, haciendo moños mexicanos para venderlos en el salón de clases y obtener un poco de dinero.

Aunque la finalidad de los compañeros de la estudiante, era burlarse de ella y hacerla quedar mal, no les resultó, pues en todos los comentarios, los internautas reconocieron las ganas de salir adelante de la trabajadora niña.

En la publicación uno de los alumnos que estuvieron implicados en el intento de burla comentó que en ningún momento fue con intención de hacerla sentir mal o de ofenderla.

Y no está nada molesta ni se siente mal y a pesar de todo yo le pedí disculpas si es que sí llegué a ofenderla, no entiendo de dónde sacaron que yo me burlo de ella", escribió el compañero.