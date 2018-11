Dueña de establecimiento llama a la Policía para negar WiFi a afroamericana

Fairfax, EU.- Una usuaria de Facebook, Tirza Wilbon White, una mujer afroamericana que frecuentó durante dos años una cafetería de Dunkin' Donuts en Fairfax, (Virginia, EU), denuncia que fue expulsada del local tras una disputa por el uso del Wi-Fi gratuito.

El problema se produjo el pasado 7 de noviembre con Christina Cabral, quien al principio se presentó como funcionaria de control de calidad", pero luego resultó ser la dueña del local.

Me acababa de sentar cuando una mujer que nunca había visto antes se acercó y me preguntó: '¿Va a comprar café?'", narró White para el portal Yahoo. "Le dije que planeaba comprar un café después que me acomodara, pero no si era obligatorio", añadió.