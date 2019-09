El impactante cambio del actor que dio vida a Pablo Escobar tras perder 45 kilos

Ciudad de México.- El éxito de la famosa serie Pablo Escobar, El Patrón del Mal es indiscutible es por ello que muchos recuerdan al actor que dio vida al narco colombiano, sin embargo, el protagonista de la narcoserie apareció con un gran cambio de ‘look’.

Se trata de Andrés Parra, quien a través de su cuenta de Instagram presumió su irreconocible transformación luego de perder 45 kilos tras 6 años de dieta.

El actor de Pablo Escobar explicó que él tenía pensado someterse a la operación de bypass gástrico, sin embargo, una nutricionista lo influenció para que dejará el sedentarismo y se interesara más que por solo un quirófano.

Al final fueron 6 años de dieta, @dynashco y bicicleta, para un total de 45 kilos. Obviamente quedé con un colgajo importante en el estómago. Si mi memoria no me falla fueron 3 kilos de piel que me retiraron en cirugía”.