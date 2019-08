Hombre recibe visita del FBI tras crear evento en Facebook para ir al Área 51

Nevada, EU.- Matty Roberts, el hombre que hizo el evento de Facebook 'Storm Area 51, They Can't Stop All of Us' (‘Asalta el Área 51, no pueden detenernos a todos’), recibió una visita del FBI luego de que en tono de broma convocara a entusiastas de los aliens a realizar una visita a la base militar secreta que se ubica en Nevada.

Roberts explicó que inicialmente creó el evento en el mes de junio como una completa broma, sin embargo, la convocatoria tuvo una repercusión viral.

Más de 2 millones de personas han respondido a la invitación del evento y dicen que planean asistir en septiembre.

Por su parte, el alcance de la broma de Matty no quedó en el terreno de lo viral, ya que el joven reveló los detalles de la visita que le hizo el FBI a su casa la semana pasada.

El FBI se presentó a las 10:00 horas y contactó a mi mamá, y ella me llamó y me dijo: ‘Responde el teléfono, el FBI está aquí’”, compartió Roberts a 23ABC.

Estaba algo asustado a este punto, pero ellos fueron súper ‘cool’ y querían asegurarse de que yo no fuera en realidad un terrorista que hace bombas de tubería improvisadas en la sala”, agregó el hombre.

Lo que comenzó como una convocatoria carente de seriedad ahora se ha transformado en un verdadero evento para entusiastas, mismo que lleva por título Alienstock Festival. El encuentro se realizará en el pueblo de Rachel, en Nevada, el 20 de septiembre.

Es muy loco, yo solo creé un chiste mientras jugaba videojuegos y ahora lo han convertido en este monstruo salvaje. Quiero que esto sea algo positivo, disfrutable, seguro y rentable para el área rural de Nevada”, expuso Matty Roberts.

El Alienstock Festival ahora tiene un sitio web y los hoteles que están en los alrededores ya tienen reservadas todas las habitaciones.

Aspiramos a establecer algo único aquí, un lugar de encuentro para todos los creyentes. Queremos realizar un festival en Rachel, NV, el pueblo más cercano al Área 51. Ellos no pueden detener que nos reunamos para celebrar a los aliens”, indica el sitio web del festival.

De acuerdo con reportes, las autoridades han advertido que todo asistente al evento que intente entrar al Área 51 será arrestado.